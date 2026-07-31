दिल्ली के सीलमपुर में पीडब्ल्यूडी का सीसीटीवी डीवीआर चोरी करने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सीलमपुर इलाके में लगे सरकारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) के सीसीटीवी डीवीआर की चोरी का मामला सुलझा लिया है और इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी का सामान और उसे बेचकर मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा भी बरामद कर लिया गया है।

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पुलिस के मुताबिक, सीलमपुर के जे-ब्लॉक में लगे सरकारी पीडब्ल्यूडी सीसीटीवी डीवीआर की चोरी के संबंध में रईस खान की शिकायत पर सीलमपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) और 317(2) के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। यह चोरी 27 जुलाई को हुई थी।

जांच के दौरान, पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और डीवीआर चुराते हुए दो लोगों की पहचान की। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया।

उनकी पहचान दानिश अंसारी (पिता रईस अंसारी, निवासी श्री राम कॉलोनी, खजूरी, दिल्ली) और आरिफ खान (पिता मकसूद अहमद, निवासी श्री राम कॉलोनी, खजूरी) के तौर पर हुई है।

लगातार पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि चोरी किया गया डीवीआर जहांगीरपुरी इलाके में एक कबाड़ी को बेचा गया था।

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में मदर डेयरी के सामने बनी झुग्गी में रहने वाले सोम दत्त के बेटे आसू (18) को पकड़ा, जिसने कथित तौर पर चोरी का सामान खरीदा था।

आगे की जांच के बाद, पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया और मामले से जुड़ा काफी सामान बरामद किया, साथ ही चोरी हुए डीवीआर को बेचकर मिली रकम भी हासिल की।

पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला है कि आरिफ खान पहले पीडब्ल्यूडी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर चुका था। उसे डीवीआर और हार्ड डिस्क निकालने की प्रक्रिया की जानकारी थी, जिससे कथित तौर पर चोरी करने में मदद मिली।

बरामद सामान में पीडब्ल्यूडी की एक चोरी हुई सीसीटीवी हार्ड डिस्क, चोरी हुए डीवीआर को बेचकर मिली रकम मानी जा रही 48,000 रुपए नकद और मामले से जुड़े सामान के तौर पर बरामद एक ओप्पो मोबाइल फोन शामिल है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दानिश अंसारी पहले चोरी के चार मामलों में शामिल रहा है, जबकि आरिफ खान पर डकैती से जुड़ा एक पुराना मामला दर्ज है। आसू का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है।

--आईएएनएस

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