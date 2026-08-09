दिल्ली की न्याय व्यवस्था को भविष्य के लिए किया जा रहा तैयार: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार नई पीढ़ी की प्रतिभा और आधुनिक न्यायिक बुनियादी ढांचे को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी की न्याय व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार कर रही है।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रतियोगिता में युवा प्रतिभागियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि आज, मैंने दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 'थिंक इंडिया' के सहयोग से आयोजित पहली 'नेशनल ट्रायल एडवोकेसी प्रतियोगिता' के समापन समारोह में युवा साथियों के साथ बातचीत की। भारत की न्याय परंपरा ने हमेशा तर्क को प्राथमिकता, संविधान को पवित्रता और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि नई पीढ़ी की प्रतिभा और आधुनिक न्यायिक बुनियादी ढांचे के मेल से यह विरासत और मजबूत होगी। दिल्ली सरकार इसी सोच के साथ राष्ट्रीय राजधानी की न्याय व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को हार्दिक बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने पीतमपुरा के दिल्ली हाट में तीज समारोह में हिस्सा लिया, महिलाओं के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं और उन्हें इस अवसर पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम, प्रकृति और नारी शक्ति का उत्सव है।

मानसून की हरियाली और त्योहारों के रंगों के बीच, यह त्योहार देवी पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम और उनके मिलन की पवित्र कथा को याद करने का मौका देता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे त्योहार न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में प्रेम, सद्भाव और एकजुटता की भावना को भी मजबूत करते हैं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे सांस्कृतिक मंचों को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जहां लोक परंपराओं और कला को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके और साथ ही कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके।

दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा 8 और 9 अगस्त को पीतमपुरा के दिल्ली हाट में आयोजित दो दिवसीय तीज महोत्सव में महिलाओं के लिए मेहंदी, बिंदी, रंगोली, 'तीज क्वीन-मिस तीज 2026' और 'बेस्ट ड्रेस फीमेल' जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

--आईएएनएस

एमएस/