दिल्ली एयरपोर्ट पर चौंकाने वाला मामला, यात्री के बैग से बरामद हुई खोपड़ी

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों ने बुधवार को विमान में चढ़ने से पहले की सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंड बैगेज के अंदर छिपाई गई एक खोपड़ी बरामद की है।

जानकारी के अनुसार यात्री को दिल्ली से हैदराबाद जाना था। सुरक्षा जांच के दौरान, सीआईएसएफ कर्मियों ने यात्री के हैंड बैगेज में छिपी एक संदिग्ध वस्तु देखी। पूछताछ करने पर, यात्री ने दावा किया कि बरामद वस्तु एक बंदर की खोपड़ी थी।

वस्तु की प्रकृति और वन्यजीवों से उसके संभावित संबंध को देखते हुए, यात्री को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

इससे पहले, 24 जनवरी को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हवाई अड्डे के परिसर में एक बक्सा मिला जिसमें मानव कंकाल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। इस घटना के बाद सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया और दिल्ली पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और गहन जांच की। हालांकि, बाद की जांच में पता चला कि कंकाल असली नहीं था, बल्कि मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मॉडल था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह डिब्बा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच एयरलाइन कार्यालय के पास प्रस्थान क्षेत्र में मिला था। पुलिस उपायुक्त (हवाई अड्डा) विचित्र वीर ने कहा, "जांच के दौरान पता चला कि एक यात्री को उड़ान में डिब्बा ले जाने की अनुमति नहीं मिलने पर उसने इसे एयरलाइन कर्मचारियों के पास छोड़ दिया था। बाद में सफाई कर्मचारियों की नजर इस पर पड़ी, जिन्होंने डीआईएलएल सुरक्षा को सूचित किया, जिसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी।"

पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली और स्थिति को स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार संभाला गया। हालांकि, सभी प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।

--आईएएनएस

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