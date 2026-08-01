दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस से मिलेगी राहत, पूरे सप्ताह जारी रहेगा बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का सिलसिला

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पूरे सप्ताह मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके चलते लोगों को तेज धूप और लू जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे रहने के कारण लोगों को राहत महसूस होगी।

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मौसम विभाग के अनुसार, 1 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन अधिकतम आर्द्रता 85 प्रतिशत और न्यूनतम 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान में यानी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दिन किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

2 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान आर्द्रता का स्तर और बढ़कर 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दिन भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है तथा कोई चेतावनी नहीं दी है। 3 अगस्त को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

4 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। किसी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 5 अगस्त को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहेगा। बादलों की मौजूदगी और हल्की बारिश के चलते मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा।

वहीं, 6 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दिन भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। पूरे सप्ताह के लिए किसी भी दिन कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की लगातार आवाजाही के कारण तेज धूप का असर कम रहेगा, जिससे दिन के समय लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण सुबह और शाम के समय उमस महसूस हो सकती है। दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए आगामी सप्ताह का मौसम राहतभरा रहने वाला है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकांश दिनों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच