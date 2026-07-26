दिल्ली: एनडीएमसी वीसी कुलजीत सिंह चहल जंतर मंतर विरोध स्थल पर सफाई अभियान में शामिल हुए

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल जंतर-मंतर पर सफाई और पुनर्स्थापना अभियान में शामिल हुए। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस अभियान के तहत विरोध स्थल से 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया।

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एनडीएमसी के उपाध्यक्ष शनिवार रात भर खाली किए गए विरोध स्थल पर मौजूद रहे और सफाई, कचरा हटाने, मरम्मत और पुनर्स्थापना कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया।

उन्होंने सरकारी अधिकारियों को उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए सभी कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया।

कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन समाप्त होते ही एनडीएमसी की सभी टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। जंतर-मंतर, टॉल्स्टॉय रोड, संसद मार्ग, जय सिंह रोड, जनपथ और कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में युद्धस्तर पर गहन सफाई, धुलाई और मरम्मत का काम किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने रात भर और दिन भर लगातार काम किया ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो सके।

कार्यक्रम पूरा होने के बाद, चहल ने रविवार दोपहर को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों का दोबारा दौरा किया ताकि पूरे हुए कार्यों की समीक्षा कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि पूरा क्षेत्र साफ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और जनता के उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने बताया कि यह अभियान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सिविल इंजीनियरिंग और बागवानी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया।

एक बयान में कहा गया है कि शनिवार रात से रविवार दोपहर तक, 500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अभियान में भाग लिया और सड़कों, फुटपाथों, केंद्रीय किनारों, हरित क्षेत्रों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई, धुलाई, मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य किया।

चहल ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन समाप्त होते ही एनडीएमसी की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं और किसी भी बाद की प्रतीकात्मक सफाई गतिविधि से पहले ही पूरे विरोध स्थल की अच्छी तरह से सफाई कर दी गई थी।

निरीक्षण के दौरान, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की।

इस अभियान में लगभग 50 कर्मचारी तैनात किए गए थे।

विभाग ने चार जेटिंग मशीनों का उपयोग करके सड़कों और फुटपाथों की गहन सफाई की, सार्वजनिक दीवारों से नारे हटाए और फिर से रंगाई की, क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत की और फुटपाथों को बहाल किया।

चहल ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की।

उन्हें बताया गया कि रात भर 75 सफाईकर्मी तैनात रहे, जबकि सुबह से 35 अतिरिक्त कर्मचारी इस अभियान में शामिल हो गए।

उन्होंने बताया कि रात भर चले सफाई अभियान के दौरान 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया, जिसमें आठ ऑटो-टिपर, दो भारी ट्रक, एक जेसीबी और तीन हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों का सहयोग लिया गया।

चहल ने बागवानी विभाग द्वारा किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का भी निरीक्षण किया।

विभाग ने हरित पट्टियों, केंद्रीय किनारों और भूदृश्य क्षेत्रों को बहाल करके इलाके की हरियाली और सौंदर्य को वापस लाया है।

--आईएएनएस

एमएस/