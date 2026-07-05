दिल्ली: एम्स ने 3200 से ज्यादा आवेदनों के बाद फैकल्टी पदों के परिणाम किए घोषित

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) ने रविवार को एम्स नई दिल्ली और मैदान गढ़ी स्थित एम्स-सीएपीएफआईएमएस (सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) कैंपस में 50 से ज्यादा विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के 460 से ज्यादा खाली फैकल्टी पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया के नतीजे घोषित कर दिए।

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एम्स नई दिल्ली में 265 पदों और एम्स-सीएपीएफआईएमएस कैंपस में 199 पदों के लिए 3200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 6 महीने तक चली इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ब्लॉक-चेन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। प्रक्रिया की पूरी ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मार्क्स को वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से लॉक किया गया था।

सॉफ्टवेयर ने इन मार्क्स और पहले से तय एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की। इसमें टाई (बराबर अंक) की स्थिति को सुलझाने के अलावा इंसानी दखल की कोई भूमिका नहीं थी। इससे फाइनल नतीजे जल्दी घोषित करना भी संभव हो सका।

हाल के समय की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक, यह भर्ती प्रक्रिया फैकल्टी की उपलब्धता को बढ़ाएगी, जिससे एम्स और एम्स-सीएपीएफआईएमएस को मरीजों की देखभाल, टीचिंग और रिसर्च को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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