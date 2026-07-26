दिल्ली: भाजपा प्रमुख हर्ष मल्होत्रा ने पेपर लीक मामले पर 'आप' के 'दोहरे रवैये' पर सवाल उठाए

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने को लेकर 'आप' के 'दोहरे रवैये' की आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी ने पंजाब में सामने आए हाईटेक नकल रैकेट पर आंखें मूंद ली हैं, जहां उनकी सरकार है।

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उन्होंने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया पर खास तौर पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन को 'हाईजैक' करने की कोशिश कर रहे थे।

छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रधान के इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मल्होत्रा ​​ने कहा, "दुर्भाग्य से, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का दोहरा रवैया सबके सामने है, जो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 10 दिन पहले, जब पंजाब में फार्मास्युटिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब वे देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।"

19 जुलाई को पंजाब पुलिस और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस) की फ्लाइंग स्क्वाड ने फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान एक हाईटेक अंतरराज्यीय नकल रैकेट का पर्दाफाश किया था।

हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा, "पंजाब में तो उनकी अपनी सरकार है, और इसके बावजूद वहां भी पेपर लीक हो गया। वहां पुलिस ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की, छात्रों को गंभीर चोटें आईं और फिर भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया।"

उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जंतर-मंतर पर कहा था कि अगर पंजाब में ऐसी कोई घटना होती है, तो 'आप' वहां संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी।

उन्होंने कहा, "मैं बस अरविंद जी और मनीष जी को उनका छह दिन पुराना बयान याद दिलाना चाहता हूं। उन्हें अब पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी करनी चाहिए क्योंकि वहां उनकी सरकार है।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कुछ 'शरारती तत्वों' ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी युवाओं और छात्रों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। छात्रों के साथ बातचीत के बाद, उनकी चिंताओं का समाधान निकाला गया।"

केंद्र सरकार द्वारा सभी मांगें मान लिए जाने के बाद, शनिवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन वापस ले लिया गया।

इस बीच, दिल्ली भाजपा प्रमुख ने पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 136वें एपिसोड का भी जिक्र किया और उन्हें एकमात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर सराहा जो 'हर महीने नागरिकों से बात करते हैं'।

मल्होत्रा ​​ने कहा, "प्रधानमंत्री न तो राजनीति की बात करते हैं और न ही इस बारे में बात करते हैं कि सरकार ने क्या किया है। उनका मानना ​​है कि देश की प्रगति और विकास 140 करोड़ लोगों की भागीदारी से हो रहा है।"

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम