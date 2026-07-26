दिल्ली भाजपा प्रमुख हर्ष मल्होत्रा ​​ने कॉलेज के छात्रों के साथ 'युवा संवाद' किया

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने रविवार को 'युवा संवाद (पीएम मोदी के साथ जेन-जी)' का आयोजन किया। कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 50 युवा छात्रों ने अपने कुछ अभिभावकों के साथ भाग लिया। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी।

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इस संवाद में 2014 से 2026 के बीच भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास और विस्तार पर चर्चा हुई।

भाग लेने वालों ने पाठ्यक्रम से कुछ अनावश्यक अध्यायों को हटाने और राष्ट्रीय महत्व के अध्यायों को शामिल करने पर भी चर्चा की। भाजपा नेता ने बताया कि छात्रों ने हर्ष मल्होत्रा ​​के साथ हस्ताक्षर करके अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

दिल्ली भाजपा के एक बयान के अनुसार, संवाद के दौरान युवाओं ने जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन पर भी अपने विचार साझा किए।

कहा गया कि युवाओं ने कई कारणों का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन को ‘अनुचित’ बताया और कहा कि हर आंदोलन को सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए जो देश और समाज को एकजुट करे।

उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘हिंदू विरोधी’ और ‘राष्ट्र विरोधी’ टिप्पणियां की गईं, जो देश की एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए उचित नहीं हैं।

माल्होत्रा ​​ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2014 से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार देखा है। 2014 से पहले देश में 11 एम्स थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इसी तरह, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 766 हो गई है।

उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी 51,348 से बढ़कर 1,15,812 हो गई है, यानी 64,464 सीटों की वृद्धि हुई है। स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 73,111 हो गई है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आज के युवाओं के पास चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अतीत की तुलना में कहीं अधिक अवसर हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के युवा आत्मविश्वास के साथ नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/