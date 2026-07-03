दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मतदाता सूची के एसआईआर पर बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शहर में शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

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बैठक में 1 जुलाई से शुरू हुई इस प्रक्रिया के पहले दो दिनों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, दिल्ली भाजपा संगठन के महासचिव पवन राणा, एसआईआर प्रभारी और सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली एसआईआर टीम के सदस्य रमेश बिधूड़ी और संकेत गुप्ता, साथ ही सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला एसआईआर टीम के सदस्य, और बीएलए-2 समन्वयक उपस्थित थे।

दिल्ली भाजपा के महासचिव और एसआईआर प्रक्रिया प्रभारी योगेंद्र चंदोलिया ने बताया कि दिल्ली की अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह भाजपा के भी बीएलए-2 (बूथ स्तरीय एजेंट) चुनाव आयोग के साथ विधिवत पंजीकृत हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 13,033 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 12,000 से अधिक केंद्रों पर भाजपा के पंजीकृत बीएलए-2 प्रतिनिधि तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि ये बीएलए-2 कार्यकर्ता काफी समय से अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मतदाता सत्यापन और मानचित्रण कार्य में लगे हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को हर संभव सहयोग और समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली भाजपा की ओर से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और अधिवक्ता संकेत गुप्ता चुनाव आयोग के साथ समन्वय कर रहे हैं और पार्टी के बीएलए-2 प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की देखरेख कर रहे हैं।

एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग की टीम और नवगठित 12 जिला भाजपा मीडिया टीमों की संयुक्त बैठक शुक्रवार को राज्य कार्यालय में हुई।

दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को मुख्य प्रवक्ता और विधायक अभय वर्मा ने संबोधित किया।

बैठक में सभी नवनियुक्त जिला मीडिया प्रमुखों और प्रवक्ताओं का परिचय कराया गया, जिसके बाद वर्मा ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की।

कपूरी ने प्रतिभागियों को मीडिया विभाग की कार्य प्रक्रियाओं और मीडिया को संबोधित करने के नियमों के बारे में समझाया।

--आईएएनएस

एमएस/