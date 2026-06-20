दिल्ली: भजनपुरा पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 305 ग्राम गांजा बरामद

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भजनपुरा पुलिस ने एक कथित ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 305 ग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 19 जून की दोपहर भजनपुरा थाने को एक व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री किए जाने संबंधी विशेष सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए उसका तत्काल सत्यापन किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

सूचना के आधार पर थाना भजनपुरा के एसएचओ इंस्पेक्टर सत्यवान लाठवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल विपिन और कांस्टेबल नसीम शामिल थे। पुलिस टीम ने सूचना में बताए गए स्थान महाभारत झुग्गी क्षेत्र, भजनपुरा के निकट पहुंचकर निगरानी शुरू की। करीब दोपहर 2:25 बजे पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को प्लास्टिक का बैग लेकर आते हुए देखा। टीम ने उसे रोककर पूछताछ की। उसकी पहचान अनिल कुमार (75) पुत्र पुरुषोत्तम दास, निवासी डी-ब्लॉक, भजनपुरा, दिल्ली के रूप में हुई।

पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस दिया और उसे यह अधिकार बताया कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड ऑफिसर) या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई जा सकती है। हालांकि आरोपी ने लिखित रूप से इस अधिकार का उपयोग करने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद प्लास्टिक बैग से हरे-भूरे रंग का एक पदार्थ बरामद हुआ, जिसमें बीज और फूल जैसी सामग्री भी मिश्रित थी। जांच करने पर उक्त पदार्थ गांजा पाया गया। बरामद गांजे का कुल वजन 305 ग्राम निकला।

बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को गांजा कहां से प्राप्त हुआ था और वह किन लोगों के संपर्क में रहकर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था।

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में आरोपी के खिलाफ अब तक किसी पूर्व आपराधिक मामले की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच जारी है और पुलिस नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

--आईएएनएस

पीएसके