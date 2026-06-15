दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है गुवाहाटी: सीएम सरमा

गुवाहाटी, 15 जून (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला गुवाहाटी अब धीरे-धीरे भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह शहर क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और विकास के लिहाज से लगातार रणनीतिक महत्व हासिल कर रहा है।
मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि गुवाहाटी में आने वाले दिनों में कई ऐतिहासिक विकास कार्यों की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में उन्होंने शहर और उसके आसपास चल रही तथा प्रस्तावित विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने लिखा, "पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार अब भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनकर उभर रहा है। गुवाहाटी आने वाले दिनों में कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रहा है। इसी को देखते हुए मैंने राजधानी और उसके आसपास चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।"
हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में किसी विशेष परियोजना का उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह बयान ऐसे समय आया है जब असम में, विशेषकर गुवाहाटी में, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत गुवाहाटी को आर्थिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें सड़क नेटवर्क का विस्तार, नए फ्लाईओवरों का निर्माण, रिवरफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार और पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से बेहतर संपर्क स्थापित करने के प्रयास शामिल हैं।
इसके अलावा विमानन, रेलवे और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय निवेश किया गया है, जिससे गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में और मजबूत हुआ है।
सरकारी अधिकारियों का मानना है कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और क्षेत्रीय एकीकरण को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री सरमा कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि असम की भौगोलिक स्थिति उसे मुख्यभूमि भारत और आसियान देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बनाती है। राज्य सरकार गुवाहाटी को क्षेत्र में वाणिज्य, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, आने वाले हफ्तों में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन या महत्वपूर्ण चरण पूरा होने की संभावना है, जिससे गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के विकास इंजन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की भागीदारी के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।
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