दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी

कोलकाता, 26 जुलाई (आईएएनएस)। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बने एक निम्न दबाव (वेल-मार्क्ड लो-प्रेशर एरिया) के प्रभाव से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। कोलकाता स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने रविवार को यह जानकारी दी।

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मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। अगले दो से तीन दिनों में इसके और अधिक मजबूत होने की संभावना है। वहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसूनी ट्रफ भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

हालांकि, राजधानी कोलकाता में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना नहीं है। रविवार और सोमवार को शहर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

दूसरी ओर, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्दवान, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में अगले दो दिनों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के लगभग सभी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। दक्षिण बंगाल में सोमवार तक गरज के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि मंगलवार से भी रुक-रुक कर वर्षा होती रहेगी।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निम्न दबाव के प्रभाव से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। इसे देखते हुए सोमवार तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके बाद समुद्री परिस्थितियों में सुधार आने की संभावना है।

उत्तर बंगाल में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दार्जिलिंग में मंगलवार से गुरुवार तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में सोमवार से अगले शनिवार तक भारी वर्षा होने का अनुमान है।

अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में भी मंगलवार से छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, लेकिन फिलहाल वहां किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

इस बीच, रविवार सुबह कोलकाता का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था।

--आईएएनएस

डीएससी