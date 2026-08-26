तेलंगाना: मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मिलाद-उन-नबी की दी बधाई

हैदराबाद, 26 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को मुसलमानों को मिलाद-उन-नबी की बधाई दी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिलाद-उन-नबी के शुभ अवसर पर मुस्लिम समुदाय को हार्दिक बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह शुभ दिन पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है।

उन्होंने कहा कि पैगंबर मुहम्मद द्वारा बताए गए मूल्य शांति, प्रेम, भाईचारा, करुणा, मानवता और नेक जीवन-शैली समाज के लिए एक शाश्वत आदर्श हैं। पैगंबर के संदेश वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए मार्गदर्शक हैं।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि "जनता की सरकार" ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कामना की कि मिलाद-उन-नबी सभी के जीवन को शांति, खुशी और भाईचारे की भावना से भर दे।

गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने अपने संदेश में कहा कि यह अवसर शांति, सद्भाव और एकजुटता की भावना को मजबूत करे और सभी को दया, करुणा और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करे। उन्होंने सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना की।

कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भी मिलाद-उन-नबी के मौके पर लोगों को बधाई दी। किशन रेड्डी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "ईद मुबारक! मिलाद-उन-नबी के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं।"

तेलंगाना राज्य विधानसभा में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के उप नेता टी. हरीश राव ने मिलाद-उन-नबी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा, “पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाएं हमें शांति, करुणा, एकता और मानवता की सेवा के मूल्यों के लिए प्रेरित करें। यह पवित्र अवसर सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लाए।”

तेलंगाना रक्षा समिति (टीआरएस) की नेता के. कविता ने कहा, "मिलाद-उन-नबी के इस शुभ अवसर पर, मैं सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को दिल से बधाई देती हूं। पैगंबर मुहम्मद की दया, शांति, एकता और भाईचारे की सीख हमें एक ऐसे समाज के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करे जो सौहार्दपूर्ण, समृद्ध और समावेशी हो।"

--आईएएनएस

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