ट्विशा शर्मा केस : कोर्ट ने सीबीआई को गिरिबाला और समर्थ सिंह के वॉयस सैंपल लेने की नई मंजूरी दी

भोपाल, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भोपाल की जिला अदालत ने मंगलवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के वॉयस सैंपल के नमूने लेने की नई मंजूरी दे दी।

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एजेंसी ने अदालत को बताया था कि भोपाल सेंट्रल जेल में पहले हुई प्रक्रिया के दौरान, अदालत के सामने सहमति देने के बावजूद, उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 28 जुलाई तक बढ़ा दी।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 349 के तहत सीबीआई की अर्जी को मंजूरी दे दी, जिससे जांच एजेंसी को कानून के मुताबिक आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की इजाजत मिल गई।

सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने बताया कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने पिछली सुनवाई में कोर्ट के सामने आवाज के नमूने देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि, जब सीबीआई टीम नमूने लेने के लिए भोपाल सेंट्रल जेल पहुंची, तो दोनों ने कथित तौर पर सहयोग करने से इनकार कर दिया।

एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि चल रही जांच के लिए आवाज के नमूने बहुत जरूरी हैं और आरोपियों के इनकार करने से जांच का एक अहम चरण पिछड़ गया है। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार है और कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं।

इस बीच, गिरिबाला सिंह की वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने पाया कि जांच अभी चल रही है और आवाज के नमूने दोबारा लेने की सीबीआई की अर्जी को मंजूरी दे दी, साथ ही दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी।

कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि नोटिस मिलने के बावजूद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), नई दिल्ली की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम