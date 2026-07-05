तट के पास नाव डूबने के बाद लापता छह मछुआरों की तलाश जारी: कोंडापल्ली श्रीनिवास

विशाखापत्तनम, 5 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के एमएसएमई मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने बताया कि उन्होंने हार्बर का दौरा किया और शनिवार शाम को समुद्र में लापता हुए मछुआरों के परिवारों से मुलाकात की।

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उन्होंने कहा कि नाव से एक संदेश मिला था जिसमें बताया गया था कि मौसम खराब है, जिसके बाद मत्स्य विभाग ने सभी नावों को तट पर लौटने की सलाह दी थी। ज्यादातर नावें सुरक्षित रूप से हार्बर पहुंच गईं, और लापता नाव भी तट से लगभग आधे घंटे की दूरी पर ही थी। मछुआरों ने अपने परिवार वालों को बताया था कि वे आधे घंटे में लौट आएंगे और उनसे पकड़ी गई मछलियों को उतारने में मदद के लिए हार्बर आने को कहा था। हालांकि, जब परिवार वालों ने उस समय के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो किसी भी मछुआरे से संपर्क नहीं हो पाया। क्रू सदस्यों को बार-बार कॉल करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं, क्योंकि उनके सभी फोन नेटवर्क से बाहर हो गए थे।

रात करीब 10 बजे मछली पकड़ने वाले समुदाय के लोगों ने सरकार को हालात की जानकारी दी और लापता मछुआरों को खोजने में मदद मांगी। कोस्ट गार्ड ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें नौसेना के दो जहाजों और दो हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। बचाव अभियान के दौरान, अधिकारी एक व्यक्ति, नाव के मालिक कारी चिन्ना, को बचाने में कामयाब रहे। उनके बताए अनुसार, मछुआरे पूरी रात डूबती हुई नाव से चिपके रहे और बेबस हालत में थे।

नाव डूबने के बाद उन्होंने तैरकर सबसे पास की उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जहां वे अपनी जान बचा सकें। कैरी चिन्ना कोस्ट गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन्हें बचा लिया गया। बाकी छह मछुआरों की तलाश अभी भी जारी है। कोस्ट गार्ड के जहाज, नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का आरटीजीएस सेंटर बचाव दलों की मदद कर रहा है। वे उन संभावित जगहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जहां लापता मछुआरे बहकर जा सकते हैं, ताकि अधिकारी सही तरीके से नावों और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर सकें।

कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सुबह से ही स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और उन्होंने सभी विभागों को लापता मछुआरों को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और सभी एजेंसियां ​​मिलकर बाकी मछुआरों का पता लगाने और उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं।

--आईएएनएस

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