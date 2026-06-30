तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में भाजपा का शासन केरल के लिए शर्म की बात: कांग्रेस

तिरुवनंतपुरम, 30 जून (आईएएनएस)। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निकाय में देखी गई हिंसा और अव्यवस्था केरल के लिए शर्म की बात बन गई है।

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जोसेफ राज्य के बिजली मंत्री भी हैं। उन्‍होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व संभालने के बाद कॉर्पोरेशन का कामकाज और खराब हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीआईएम के समय में पहले से ही अव्यवस्था का शिकार रहा प्रशासन भाजपा के दौर में और बिगड़ गया है, और काउंसिल से हिंसा की बार-बार घटनाएं सामने आ रही हैं।

जोसेफ ने सोमवार को कॉर्पोरेशन काउंसिल की बैठक के दौरान हुई झड़प का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यूडीएफ संसदीय दल के नेता केएस सबरीनाधन के साथ मारपीट की गई।

उन्होंने एक भाजपा पार्षद पर सबरीनाधन के दिवंगत पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी. कार्तिकेयन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया।

जोसेफ ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान यूडीएफ की महिला पार्षदों एस. शर्ली और अनीता एलेक्स पर हमला किया गया और वे घायल हो गईं। उन्होंने कहा कि दोनों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जोसेफ ने कहा कि सीपीआईएम और भाजपा के पार्षदों ने सड़क के गुंडों जैसा व्यवहार किया। उन्होंने मांग की कि पुलिस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

उन्होंने भाजपा और वाम दलों पर राजधानी शहर के निवासियों को प्रभावित करने वाले नागरिक मुद्दों की संयुक्त रूप से अनदेखी करने का आरोप लगाया।

जोसेफ ने कहा कि मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर में बीमारियां, जलभराव और बारिश से जुड़ी अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं, जबकि हजारों लोग अपनी बुनियादी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

उन्‍होंने आरोप लगाया कि इन मुद्दों को हल करने के बजाय, कॉर्पोरेशन काउंसिल ने 46 दिनों के अंतराल के बाद सोमवार को अपनी पहली बैठक में सिर्फ पांच मिनट में 640 एजेंडा आइटम पास कर दिए, जिसे उन्होंने घोर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का उदाहरण बताया।

केपीसीसी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने ही एक पार्षद का बचाव करने की कोशिश में अपने स्तर को गिरा दिया है। इस पार्षद पर 'केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट' (केएएपीए) के तहत मामला दर्ज है और उस पर कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। जोसेफ ने कहा, "कॉरपोरेशन की कमान संभालने के बाद अब लोग भाजपा का असली चेहरा देख रहे हैं।"

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी