तिरुपति मंदिर तक पैदल चढ़ाई करने वाली 116 साल की महिला को देखकर चंद्रबाबू नायडू हैरान

तिरुपति, 5 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि वह 116 साल की एक महिला से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए तिरुपति से तिरुमाला तक पैदल यात्रा की।

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सच्ची भक्ति के मामले में उम्र सचमुच सिर्फ एक संख्या है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कर्नाटक की 116 साल की इस दादी को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य दर्शन के लिए तिरुमाला तक पैदल यात्रा की। उनके परिवार को उनकी जीवन भर की आस्था का समर्थन करते हुए देखना अद्भुत है। सचमुच प्रेरणादायक!

यह महिला अलीपिरी फुटपाथ से पैदल चढ़कर पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंची। अलीपिरी ट्रेकिंग रूट में शेषाचलम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली लगभग 3,550 सीढ़ियां हैं।

अलीपिरी रूट पर पैदल यात्रा करती इस 100 साल से ज्यादा उम्र की महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के चेयरमैन बीआर नायडू ने रविवार को घोषणा की कि वह उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए भगवान के विशेष दर्शन की व्यवस्था करेंगे।

उन्होंने कहा कि 116 साल की उम्र में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए पैदल तिरुमाला पहुंची बुजुर्ग महिला भक्त की अटूट श्रद्धा वास्तव में प्रेरणादायक है।

बीआर नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए भगवान के विशेष दर्शन की व्यवस्था करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास उनके बारे में जानकारी है, तो कृपया तिरुमाला में टीटीडी चेयरमैन के कैंप ऑफिस से सीधे संपर्क करें। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हमेशा बना रहे।

बाद में टीटीडी चेयरमैन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके अनुरोध पर टीटीडी विजिलेंस अधिकारियों ने 116 वर्षीय महिला भक्त की जानकारी का पता लगा लिया है।

उन्होंने कहा कि उनकी पहचान तमिलनाडु की नवनीथम्मा के तौर पर हुई है, जो अभी तिरुपति के जीवकोना में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि नवनीथम्मा और उनके परिवार के सदस्यों को कल सुबह भगवान श्री वेंकटेश्वर के वीआईपी ब्रेक दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

--आईएएनएस

एमएस/