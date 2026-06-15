ट्रंप का युद्ध समाप्ति का बयान सकारात्मक, वैश्विक स्थिरता की उम्मीद : पूर्व डीजीपी वैद

जम्मू, 15 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर दिया गया बयान एक सकारात्मक संकेत है। उनके अनुसार, यदि इस प्रस्ताव को स्विट्जरलैंड में अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह वैश्विक स्तर पर स्थिरता लाने में मदद कर सकता है।

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एसपी वैद ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया कई आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है। उन्होंने तेल आपूर्ति और वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में तनाव के कारण फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि फर्टिलाइजर, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का असर सभी देशों पर पड़ा है, हालांकि भारत सरकार ने प्रयास किया है कि इसका प्रभाव आम जनता पर कम से कम पड़े।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की वजह से देश भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। उनका मानना है कि इस तरह के किसी भी शांति प्रयास का स्वागत पूरी दुनिया को करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी बल्कि वैश्विक व्यापार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस बीच भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी जी7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस मुलाकात के दौरान भारत को अपने राष्ट्रीय हितों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे स्पष्ट रूप से उठाने चाहिए।

उनके अनुसार, हाल के वर्षों में अमेरिका की कुछ नीतियों और बयानों को लेकर भारत में असंतोष भी देखा गया है। विशेष रूप से पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका के रुख को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की।

एस.पी. वैद ने कहा कि भारत को कूटनीतिक स्तर पर मजबूत रुख अपनाना चाहिए और प्रधानमंत्री को उन विषयों पर स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए, जो भारत और वैश्विक शांति दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

--आईएएनएस

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