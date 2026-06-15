तापमान बढ़ने के साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अनुमान

चेन्नई, 15 जून (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमएसी) ने सोमवार को तमिलनाडु के कई जिलों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि कुछ समय तक मौसम ठंडा रहने के बाद पूरे राज्य में तापमान तेजी से बढ़ा है।
मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र तल से लगभग 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से दक्षिण तमिलनाडु तक (दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए) हवा के ऊपरी स्तर पर चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। मौजूदा मौसमी हालात के कारण अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।
सोमवार को तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर, नमक्कल और सलेम जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने मंगलवार को नमक्कल, सलेम, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर, कल्लाकुरिची, तंजावुर, तिरुवरुर और मयिलादुथुराई जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी भी दी है। इन इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी और तेज हवाओं से होने वाली किसी भी परेशानी के लिए सतर्क रहें।
वहीं, रामनाथपुरम जिले में मंगलवार से मौसम के मिजाज में बदलाव और तेज हलचल की संभावना है; अनुमान है कि यहां तेज हवाओं और आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है।
चेन्नई में सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन दिन का तापमान अधिक रहने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब कुछ समय तक मौसम के अपेक्षाकृत नरम रहने के बाद पूरे तमिलनाडु में तापमान अचानक बढ़ गया है।
रविवार को राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। नागापट्टिनम सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मदुरै में तापमान लगभग 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि तिरुचिरापल्ली में यह लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
मदुरै हवाई अड्डे पर भी तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। चेन्नई की मीनाम्बक्कम और नुंगमबक्कम वेधशालाओं, कुड्डालोर, करूर परमथी और तंजावुर समेत अन्य जगहों पर भी भीषण गर्मी महसूस की गई। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और पड़ोसी कराईकल में भी इसी तरह का गर्म मौसम रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादा तापमान और अनुकूल वायुमंडलीय स्थितियों के कारण अंदरूनी जिलों में गरज वाले बादल बन सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में कहीं-कहीं बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।
--आईएएनएस
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