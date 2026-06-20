तृणमूल में फूट के बीच अभिषेक बनर्जी की निजी जेट से दिल्ली यात्रा ने खड़ा किया सियासी घमासान

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के यात्रा साधन, विशेष रूप से कोलकाता और दिल्ली के बीच कुछ समय से राजनीतिक चर्चा का विषय रहे हैं, और शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद से यह चर्चा और भी तेज हो गई है।

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पार्टी के वास्तविक नंबर दो नेता शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष बिरला से मिलने और तृणमूल कांग्रेस के भीतर बागी गुट की वैधता पर सवाल उठाने के लिए दिल्ली में थे।

उन्होंने अध्यक्ष से राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का दावा करने वाले 20 सांसदों के अलग हुए गुट को मान्यता न देने का आग्रह किया और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उनकी अयोग्यता की मांग की।

अभिषेक बनर्जी के साथ तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन भी थे।

खबरों के मुताबिक, उन्होंने कोलकाता स्थित एक निजी विमानन कंपनी से चार्टर किए गए निजी जेट से यह यात्रा की।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली में रात भर रुकने सहित ऐसी उड़ान चार्टर करने का खर्च आमतौर पर विमान के प्रकार के आधार पर 30,00,000 रुपए से लेकर 1,00,00,000 रुपए से अधिक तक हो सकता है।

क्षेत्रीय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि ऐसी यात्राओं के लिए पसंदीदा मॉडल लेगेसी 600 या बड़ा एम्ब्रेयर ईआरजे-135एलआर है, और लगभग नौ घंटे की कुल उड़ान अवधि के लिए लगभग 80,00,000 रुपए का खर्च आ सकता है।

छोटे विमानों के लिए, औसत किराया लगभग 5 लाख रुपए प्रति घंटा हो सकता है।

इसके अलावा, पार्किंग या विमान को रखने के लिए हैंगर किराए पर लेने में अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है।

हालांकि चुनाव के दौरान राजनीतिक नेताओं के व्यस्त कार्यक्रम के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर या छोटे विमानों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करने वाले सांसदों को आमतौर पर उनके निर्धारित वेतन ढांचे के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

2011 के विधानसभा चुनाव में, जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के वामपंथी गढ़ को भेद दिया था, तब ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनके चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर का खर्च सहयोगी कांग्रेस ने उठाया था।

तब से तृणमूल कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है, जहां हवाई यात्राओं पर खर्च लगभग 46 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी हालिया दिल्ली यात्राओं के लिए चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल किया, जिसकी चर्चा तो हुई, लेकिन इतनी जोर-शोर से नहीं।

हालिया विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद, ऐसी यात्राओं की न केवल आलोचकों, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी आलोचना की है।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली कैसे गए, लेकिन अगर वे गए थे, "और अगर यह पार्टी के खर्चे पर था, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता।"

दिल्ली में कुणाल घोष की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, अभिषेक बनर्जी ने सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चार्टर्ड विमान से यात्रा करने से इनकार या पुष्टि नहीं की।

--आईएएनएस

एमएस/