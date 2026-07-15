तीन अगस्त को भाजपा का बांकीपुर किला ध्वस्त होगा : मृत्युंजय तिवारी

पटना, 15 जुलाई (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि 3 अगस्त को भाजपा का बांकीपुर किला ध्वस्त होगा। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वे राजद को इस सीट पर जीत दिलाएंगे।

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पटना में आईएएनएस से बातचीत में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कोई मुकाबला नहीं है। यहां पर नतीजा राजद के पक्ष में आएगा। इस बार बांकीपुर की जनता तेजस्वी यादव की नीतियों और महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ है। तीन अगस्त भाजपा का किला ध्वस्त होना तय है।

चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि न्याय आखिरकार न्याय के मंदिर में ही मिलता है। इसमें देरी हो सकती है, लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को यह देखना चाहिए कि चीजें कैसे हो रही थीं। ऐसी हरकतें हमेशा नहीं चल सकतीं। सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता।

राजद प्रवक्ता ने बिहार के भरत तिवारी केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई नहीं करने पर कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

यूपी के केजीएमयू में नॉनवेज पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर राजद प्रवक्ता ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ भी फैसला ले सकते हैं। जिलों के नाम बदलने से लेकर अब कॉलेज में नॉनवेज खाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी हो गया। सीएम योगी को इस मामले पर खुलकर जवाब देना चाहिए।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। 30 जुलाई को मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 अगस्त को परिणाम घोषित किया जाएगा।

बांकीपुर सीट से इस बार भाजपा-जनसुराज और राजद के प्रत्याशी में जोरदार टक्कर है। इस सीट पर साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। राज्यसभा जाने के बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम