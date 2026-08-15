तमिलनाडु पुलिस के 20 कर्मियों को राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया

चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु पुलिस के 20 कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित प्रतिष्ठित सेवा पदकों के लिए चुना गया है।

तीन पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा, जबकि 17 को सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है।

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पुलिसिंग में असाधारण रिकॉर्ड को मान्यता देता है, जबकि सराहनीय सेवा पदक निरंतर पेशेवर प्रतिबद्धता और अनुकरणीय प्रदर्शन को सम्मानित करता है।

तीन विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं में एडिशनल एसपी के रामचंद्रन, एडिशनल एसपी जे विजय आनंद और सहायक कमांडेंट एस कुमार शामिल हैं, जबकि सराहनीय सेवा प्राप्तकर्ताओं में एडिशनल एसपी एम सोमसुंदरम, एडिशनल एसपी के शिवशंकर, एडिशनल एसपी पी गोविंदराजू, डीएसपी एस षणमुगम और सहायक कमांडेंट एस मणिमारन शामिल हैं।

उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चयनित 17 कर्मी राज्य पुलिस की विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें तटीय सुरक्षा समूह, अपराध शाखा-सीआईडी, राज्य खुफिया, साइबर अपराध विंग, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय और तमिलनाडु विशेष पुलिस शामिल हैं।

प्राप्तकर्ताओं में सेलम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एम. सोमसुंदरम, के. शिवशंकर, नागपट्टिनम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (तटीय सुरक्षा समूह), पी. गोविंदराजू, तिरुपथुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और एस. शनमुगम, मुथुकुलथुर पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं।

चयनित अन्य लोगों में अवदी में तमिलनाडु विशेष पुलिस तेरह बटालियन के सहायक कमांडेंट एस. मणिमारन हैं। आई. जेया प्रिंसेस, थूथुकुडी सीबीसीआईडी ​​इंस्पेक्टर, सी. मथिमरन, चेन्नई एसबीसीआईडी ​​इंस्पेक्टर, पी. मरियप्पन, चेन्नई सुरक्षा शाखा सीआईडी ​​इंस्पेक्टर, के. सरस्वती, नीलगिरी सीबीसीआईडी ​​इंस्पेक्टर, और एस. लक्ष्मी, तिरुचि सीबीसीआईडी ​​इंस्पेक्टर।

सूची में तिरुपुर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंस्पेक्टर जी बथारुनिसा बेगम भी शामिल हैं। के. गोपाल, चेन्नई डीवीएसी इंस्पेक्टर, सी. लक्ष्मी, चेन्नई 'क्यू' शाखा सीआईडी ​​इंस्पेक्टर; और एस. मलाथी, चेन्नई साइबर क्राइम विंग इंस्पेक्टर शामिल हैं।

शेष पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में चेन्नई 'क्यू' शाखा के सीआईडी ​​सब-इंस्पेक्टर एन. सथुरगिरी, तिरुचि सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) आर. सेंथिल कुमार और चेन्नई के खुफिया अनुभाग के सब-इंस्पेक्टर एस. भास्कर शामिल हैं।

स्वतंत्रता दिवस के ये सम्मान जांच, खुफिया, सुरक्षा और विशेष परिचालन शाखाओं में कार्यरत पुलिस कर्मियों के समर्पण और योगदान को मान्यता देते हैं।

--आईएएनएस

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