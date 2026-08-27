तमिलनाडु के सात जिलों में मध्यम बारिश की संभावना, कई इलाकों में तापमान बढ़ने के आसार

चेन्नई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के सात जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के उत्तरी अंदरूनी इलाकों में तापमान बढ़ सकता है।

मौसम विभाग ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में बताया कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वायुमंडल की निचली परतों में कम दबाव का एक कमजोर क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, तिरुचि, अरियालुर और पेरम्बलुर जिलों में कुछ जगहों पर दिन के दौरान मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डेल्टा जिलों में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है।

पूर्वानुमान है कि बारिश पूरे इलाके में एक साथ न होकर छिटपुट होगी और आस-पास के इलाकों में मौसम की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। विभाग ने कहा कि शुक्रवार से 30 अगस्त तक पश्चिमी घाट के पास स्थित जिलों में एक या दो जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधि काफी कम रहने की उम्मीद है।

जहां राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की तैयारी हो रही है, वहीं उत्तरी अंदरूनी जिलों में मौसम गर्म हो सकता है। गुरुवार से 30 अगस्त के बीच इन इलाकों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बढ़ोतरी से खासकर दोपहर के समय गर्मी और बेचैनी हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की अलग-अलग स्थितियों के लिए तैयार रहें।

छिटपुट बारिश से गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है। हालांकि, इससे पूरे राज्य में तापमान में व्यापक गिरावट आने की संभावना नहीं है। चेन्नई में दिन के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के समय शहर और उसके आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, पूरे महानगर क्षेत्र में बारिश एक समान होने की संभावना नहीं है।

राज्य की राजधानी में मौसम गर्म रहने की संभावना है और बादल छाए रहने से शाम को थोड़ी देर के लिए बारिश होने की संभावना बढ़ सकती है।

मौसम विभाग तमिलनाडु तट के पास मौजूद कमजोर वायुमंडलीय प्रणाली पर नजर रखना जारी रखेगा और इसकी शक्ति या गति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर अद्यतन जानकारी जारी करेगा।

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