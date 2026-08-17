सीएम विजय के शुरुआती 100 दिनों ने साफ-सुथरे शासन की नींव रखी : जेसीडी प्रभाकर

चेन्नई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने सोमवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के कार्यकाल के पहले 100 दिनों को राज्य में एक बड़े प्रशासनिक परिवर्तन की शुरुआत बताया है।

विधानसभा में इस उपलब्धि को संबोधित करते हुए प्रभाकर ने कहा कि टीवीके सरकार ने जन कल्याण, जवाबदेही और स्वच्छ प्रशासन को शासन के केंद्र में रखने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि इसके शुरुआती फैसले राज्य भर के लोगों की जरूरतों का सीधे जवाब देने के प्रयास को दर्शाते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इन पहलों के साथ-साथ कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाए गए कार्यक्रमों ने प्रशासन के जनहितैषी स्वरूप को स्थापित किया है।

प्रभाकर ने बिजली, कृषि, आवास और रोजगार से संबंधित नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने जिन प्रमुख कदमों का उल्लेख किया, उनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान, सहकारी कृषि ऋणों की माफी और गरीब परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण घरों के प्रस्तावित निर्माण शामिल थे।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें उभरते उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करने से तमिलनाडु भर में रोजगार के अवसरों का विस्तार होने की संभावना है। ऐसे कार्यक्रम उस समय महत्वपूर्ण हैं जब शिक्षित युवा रोजगार और तेजी से उन्नति के अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले 100 दिनों के दौरान शुरू की गई पहलों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन केवल अल्पकालिक राहत उपायों तक ही सीमित नहीं है। यह समावेशी विकास, मजबूत सार्वजनिक संस्थानों और आवश्यक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए आधार तैयार करने का प्रयास कर रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजय की सरकार ने एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेंगे।

उन्होंने कहा कि पहले 100 दिनों ने राज्य की सामाजिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा तैयार किया है।

प्रभाकर ने कहा कि इस उपलब्धि को तमिलनाडु को अधिक मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित बनाने के व्यापक कार्यक्रम के शुरुआती चरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण, सुरक्षा, कौशल और रोजगार सृजन पर जोर देने से सरकार में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।

--आईएएनएस

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