विजय ने तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने का लिया संकल्प

चेन्नई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को तमिलनाडु के हितों और संवैधानिक अधिकारों की मजबूती से रक्षा करने, साथ ही एक पारदर्शी, जन-हितैषी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन बनाने का संकल्प लिया।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्राचीर से अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हुए, विजय ने कहा कि उनकी सरकार उन प्रशासनिक मामलों में केंद्र सरकार का सहयोग करेगी जिनसे तमिलनाडु के लोगों को लाभ हो। हालांकि, वे किसी भी ऐसे कदम का कड़ा विरोध करेंगे जो राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाता हो या उसके अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए, विजय ने कहा कि स्वतंत्रता की सच्ची भावना तभी महसूस की जा सकती है जब लोग दमन के खिलाफ एकजुट हों और जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के आधार पर बने भेदभावों से ऊपर उठें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता, सच्चाई और ईमानदारी उनके प्रशासन के मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेंगे। सरकार ने सार्वजनिक राजस्व को निजी हाथों में जाने से रोकने और हर स्तर पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं।

अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए, विजय ने कहा कि 'अम्मा उनावगम' नेटवर्क और नाश्ता योजना को मजबूत और विस्तारित किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके।

उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिए फसल ऋण माफ़ी और 'कुरुवई' खेती पैकेज के लिए भी फंड आवंटित किए गए हैं।

विजय ने घोषणा की कि 717 तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और कॉर्पोरेशन के प्रशासन को कंप्यूटराइज़ करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और कामकाज की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी दफ्तरों में आने वाले नागरिकों के साथ सम्मान और शालीनता से पेश आएं। उन्होंने कहा कि सेवाओं को पाने या शिकायतों के समाधान के लिए लोगों को इधर-उधर भटकने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

अपनी सरकार के विकास के विजन को दोहराते हुए, विजय ने कहा कि तमिलनाडु को एक मॉडल राज्य बनाने और इसके स्तर को विकसित देशों के बराबर लाने के लिए लगातार कोशिशें की जाएंगी।

इससे पहले, मुख्यमंत्री सुबह करीब 8 बजे अपने नीलांकरई आवास से निकले और आधिकारिक समारोह के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज पहुंचे। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने खुली जीप से पुलिस परेड का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री विजय ने सुबह करीब 8.45 बजे ध्वजारोहण किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनका पहला स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह था।

--आईएएनएस

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