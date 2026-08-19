सीएम विजय ने डीएमके के दौर की सरकार में 'अनियमितताओं' पर कार्रवाई का दिया संकेत

चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को कहा कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान तीन विभागों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी फाइलें उनके पास हैं। उन्होंने संकेत दिया कि सही समय आने पर सबूतों के साथ इन मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीखी बहस के दौरान ये बातें कहीं, जहां जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायत राज, पर्यटन, और कला और संस्कृति विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही थी।

बहस में हिस्सा लेते हुए, डीएमके विधायक आई. पेरियासामी ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठाए। मंत्री एन. आनंद ने विपक्ष के वरिष्ठ विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब दिया और टीवीके सरकार के कामकाज का बचाव किया।

बहस तब और तेज हो गई जब डीएमके ने पिछली सरकार के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए सबूत मांगे। विपक्ष के सदस्यों ने सवाल किया कि क्या सरकार के पास डीएमके के पूर्व मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों का कोई दस्तावेजी सबूत है।

इस मांग का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि वित्त मंत्री ने पहले तीन विभागों से जुड़ी उन फाइलों का जिक्र किया था जिनकी जांच की गई थी। सदन को बताया गया कि ये फाइलें अब मुख्यमंत्री के पास हैं और इनमें कथित अनियमितताओं से जुड़े सबूत मौजूद हैं।

बहस में दखल देते हुए सीएम विजय ने कहा कि शुरू में उनका इस मुद्दे पर बोलने का कोई इरादा नहीं था लेकिन विपक्ष द्वारा बार-बार सबूत मांगने के कारण उन्हें जवाब देना पड़ा।

सीएम विजय ने कहा, "एक हफ्ते पहले, जब वित्त मंत्री ने सदन में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जिन तीन विभागों की जांच की गई थी, उनसे जुड़ी फाइलें मेरी मेज पर हैं। अब विपक्ष सबूत मांग रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में फाइलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी सार्वजनिक किया जाना जरूरी होगा, उसे सही तरीके से और सबूतों के साथ जारी किया जाएगा।

विजय ने कहा कि उनका प्रशासन समझता है कि लोगों से कब, क्या और कैसे बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने टीवीके के वादों पर अच्छी तरह विचार करने के बाद प्यार और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें सत्ता सौंपी है।

सीएम विजय ने कहा, "मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चुप रहूंगा।" साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि सरकार अपनी जांच के नतीजों को उजागर करने के लिए सही समय चुनेगी। कुछ लोगों को कम से कम आने वाले उपचुनावों के दौरान अच्छी खबर पाने का मौका तो मिलना चाहिए।

--आईएएनएस

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