तमिलनाडु और पुडुचेरी में मध्यम बारिश की संभावना

चेन्नई, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में रविवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य और पड़ोसी पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।

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चेन्नई के कोडंबक्कम, नुंगमबक्कम, वडापलानी और टी नगर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और गर्मी से राहत मिली। पेरुंगलथुर और वंडालुर जैसे उपनगरीय इलाकों में भी बारिश हुई। चेंगलपट्टू जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई।

थिरुमणि, वल्लम और अलापक्कम जैसे इलाकों में आधे घंटे से ज़्यादा समय तक बारिश होती रही, जिससे कुछ जगहों पर सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ। रानीपेट जिले में भी भारी बारिश हुई, खासकर वालाजापेट, अरकोट और कावेरीपक्कम में भारी बारिश के कारण कई सड़कों के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पड़ोसी तिरुवल्लूर जिले में वेदांगिनल्लूर, तिरुपचुर, पुल्लारंबक्कम, पूंडी, भीमंथोप्पु, पुन्नापक्कम और एक्काडु जैसे इलाकों में मध्यम बारिश की खबर है। मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिमी घाट के पास वाले जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाकी जिलों में भी एक-दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम के अभी अस्थिर बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 14 अगस्त तक मध्यम बारिश जारी रह सकती है। सोमवार से तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे पता चलता है कि आने वाले हफ्ते में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है।

इस बीच, रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से 12 अगस्त तक तापमान का पैटर्न ऐसा ही रहने की संभावना है और ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहेगा। हालांकि, इस दौरान उत्तरी तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

खासकर चेन्नई और आस-पास के जिलों में जहां लगातार बारिश हो रही है, वहां दिन की गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस