तमिलनाडु और पुडुचेरी में छह दिन तक बारिश होने की संभावना, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

चेन्नई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले छह दिनों तक बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में कहा है कि 5 जुलाई से 10 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है।

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आईएमडी के अनुसार, वर्तमान में गहरा अवदाब उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के ऊपर स्थित है।

मौसम विभाग ने बताया कि यह सिस्टम अगले तीन दिनों तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके बाद उत्तर ओडिशा तथा उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा। हालांकि यह मौसम प्रणाली तमिलनाडु से काफी उत्तर में स्थित है, लेकिन इसके परिसंचरण (सर्कुलेशन) के कारण राज्य में नमी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे कई जिलों में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी।

आईएमडी ने 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। फिलहाल व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन रुक-रुककर होने वाली बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जारी गर्म और उमस भरे मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें, खासकर उन जिलों में जहां लगातार बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है।

स्थानीय प्रशासन को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने और मौसम से संबंधित किसी भी संभावित व्यवधान से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

चेन्नई के लिए मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिन के दौरान बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि लंबे समय तक लगातार बारिश होने की संभावना नहीं है।

बारिश की संभावना के बावजूद शहर में अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आर्द्रता का स्तर भी ऊंचा बना रहेगा।

आईएमडी ने कहा कि पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहे इस गहरे अवदाब की गति और तीव्रता के आधार पर मौसम की स्थिति में बदलाव संभव है। विभाग ने कहा कि जैसे-जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसी के अनुसार मौसम के पूर्वानुमान को लेकर अपडेट जारी किया जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, संभावित बारिश से उन क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है जहां पिछले कुछ दिनों से शुष्क मौसम और तेज गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने और समय-समय पर जारी आधिकारिक मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस