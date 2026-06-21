तमिलनाडु: नीट परीक्षा से पहले छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद

कृष्णागिरी, 21 जून (आईएएनएस)। नीट-यूजी परीक्षा से पहले तमिलनाडु के कृष्णागिरि में एक छात्र के कथित तौर पर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। यह दावा किया जा रहा है कि छात्र कथित तौर पर रविवार को होने वाली नीट परीक्षा में फेल होने के डर से तनाव में था। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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जानकारी सामने आई कि 20 वर्षीय छात्र वेत्रियानंदम कृष्णागिरी जिले के होसुर इलाके का रहना वाला था। वह परिवार का छोटा बेटा था और पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। बताया गया कि शनिवार दोपहर में जब उसकी मां दुकान गई हुई थीं। पिता काम के लिए घर से बाहर थे। उसी दौरान वेत्रियानंदम ने कथित तौर पर घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।

यह भी बताया गया कि छात्र पिछले तीन साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह अब तक दी गई सभी परीक्षाओं में असफल रहा। रविवार को होने वाली नीट परीक्षा में फेल होने के डर से कथित तौर पर वह तनाव में था।

छात्र का एक तथाकथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने माता-पिता के लिए भावुक संदेश लिखा। छात्र ने अपने बहन और भाई के भविष्य को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। छात्र ने कथित सुसाइड नोट में लिखा कि नीट परीक्षा के डर से वह पिछले एक महीने से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसने अपनी मां, पिता और बड़े भाई के नाम लिखी चिट्ठी में कहा है कि इस बार भी फेल होने के डर से वह गलत फैसला ले रहा है।

छात्र की मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। फिलहाल, पुलिस इस घटना के सही कारण का पता लगाने में जुटी है।

इससे पहले, हैदराबाद में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, मियापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली शेख सना (19) नीट की तैयारी कर रही थी। उसके पिता शेख जाफर हुसैन कुवैत में काम करते हैं, जबकि उसकी मां लगभग 10 दिन पहले आंध्र प्रदेश के प्रोड्डटूर गई थीं।

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि सना ने पिछले साल भी यह परीक्षा दी थी, लेकिन वह पास नहीं हो पाई थी। बाद में उसने लंबे समय तक कोचिंग ली और पिछले महीने हुई परीक्षा में शामिल हुई। वह रविवार को होने वाली दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

बताया जा रहा है कि शनिवार को नाश्ते के बाद सना अपने कमरे में चली गई। उसकी बहनों को लगा कि वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन जब वह शाम तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खोला और अपनी बहन को फंदे से लटका हुआ पाया। दुपट्टे से फंदा लगाकर जान देने वाली इस छात्रा ने अंग्रेजी में एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

--आईएएनएस

डीसीएच/