तमिलनाडु में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 56 पुलिस अधिकारियों के तबादले

चेन्नई, 15 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने इस साल पुलिस विभाग में किए गए सबसे बड़े फेरबदल में से एक के तहत राज्य भर में 56 पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और नई तैनाती की है।

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इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में ग्रेटर चेन्नई पुलिस, जिला पुलिस इकाइयों, पुलिस आयुक्तालयों, विशेष शाखाओं और पुलिस मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों को शामिल किया गया है।

इन तबादलों का उद्देश्य महत्वपूर्ण रिक्त पदों को भरना, जिला पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना और साइबर अपराध, सतर्कता (विजिलेंस) तथा भ्रष्टाचार निरोधक शाखाओं जैसी विशेष इकाइयों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

महत्वपूर्ण नियुक्तियों में पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा कर रहीं ईएस उमा को ग्रेटर चेन्नई पुलिस में पुलिस उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) नियुक्त किया गया है।

वहीं, ग्रेटर चेन्नई पुलिस में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) के रूप में कार्यरत केएस बल्ला कृष्णन को चेन्नई साइबर क्राइम सेल का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच-1 के पुलिस उपायुक्त एस. सेल्वराज को चेन्नई हाईकोर्ट सुरक्षा के पुलिस उपायुक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, सेंट्रल क्राइम ब्रांच-3 के पुलिस उपायुक्त एस. अरोकियम को सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार शाखा में पुलिस अधीक्षक-सहायक पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।

चेन्नई में महिला एवं बाल अपराध शाखा की पुलिस उपायुक्त जी. वनिता को अवडी आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं प्रशासन) बनाया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति में, ग्रेटर चेन्नई पुलिस के दक्षिण यातायात (ट्रैफिक-साउथ) के पुलिस उपायुक्त डी. कुमार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का पुलिस अधीक्षक और मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलियंथोप के पुलिस उपायुक्त के. मुथु कुमार उनकी जगह चेन्नई में ट्रैफिक-साउथ के पुलिस उपायुक्त का पद संभालेंगे।

प्रतीक्षा सूची में रहे जी. गोपी को फ्लावर बाजार के पुलिस उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस फेरबदल के तहत जिला पुलिस प्रमुखों के स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। चेन्नई के टी. नगर के पुलिस उपायुक्त एस. कुथालिंगम को सलेम जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं, अडयार के पुलिस उपायुक्त एसी कार्तिकेयन को तिरुवन्नामलाई जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

तिरुवल्लूर जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला को कुड्डालोर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि विल्लुपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक वीवी साई प्रणीत को तिरुवल्लूर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कुड्डालोर के पुलिस अधीक्षक एस. जयरामकुमार को डिंडीगुल जिले में स्थानांतरित किया गया है। तिरुवन्नामलाई जिले के पुलिस अधीक्षक एम. सुधाकर को चेन्नई स्थित अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सेल का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

मदुरै सिटी (उत्तर) के पुलिस उपायुक्त एस. माधिवानन को विल्लुपुरम जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सलेम जिले के पुलिस अधीक्षक गौतम गोयल को विरुधुनगर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

नमक्कल जिले की पुलिस अधीक्षक एस. विमला को चेन्नई मुख्यालय की आर्थिक अपराध शाखा (इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग) में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। ए.के. अरुण काबिलन को धर्मपुरी जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि धर्मपुरी के पुलिस अधीक्षक एसएस महेश्वरन को कोयंबटूर सिटी में ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त के पद पर भेजा गया है।

पश्चिमी तमिलनाडु में जीएस अनीता को कृष्णागिरि जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहां कार्यरत पी. थंगादुरई को कोयंबटूर सिटी (उत्तर) में कानून-व्यवस्था के पुलिस उपायुक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है।

तिरुप्पुर जिले के पुलिस अधीक्षक यादव गिरीश अशोक को नमक्कल जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कोयंबटूर सिटी (उत्तर) के पुलिस उपायुक्त एन. देवनाथन को मदुरै जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बीके अरविंद का स्थान लिया है, जिन्हें क्यू ब्रांच में पुलिस अधीक्षक के रूप में भेजा गया है।

केलकर सुब्रमण्य बालाचंद्र को नागपट्टिनम जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि कंभम सैमुअल प्रवीण गौतम को थेनी जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

विश्वेश बालासुब्रमण्यम शास्त्री को तिरुनेलवेली जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। नागपट्टिनम जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार को चेन्नई साइबर क्राइम डिवीजन-1 का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

थेनी जिले की पुलिस अधीक्षक भुक्या स्नेहा प्रिया को मयिलादुथुरै जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। त्रिची सिटी (उत्तर) के पुलिस उपायुक्त टी. सेंथिल कुमार को चेन्नई प्रवर्तन शाखा (एनफोर्समेंट विंग) का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, त्रिची सिटी (दक्षिण) की पुलिस उपायुक्त श्रृष्टि सिंह को तिरुप्पुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

सरकार ने विजिलेंस, भ्रष्टाचार निरोधक और साइबर अपराध शाखाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चेन्नई पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य जी. नागोजोति को विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जांच प्रकोष्ठ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

चेन्नई रेंज में विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पुलिस अधीक्षक पी. महेंद्रन को सलेम सिटी (दक्षिण) का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। वहीं, बी. मणिकंदन को त्रिची सिटी (दक्षिण) का पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे कई अधिकारियों ई. कार्तिक, एस. शक्तिवेल, एस. सरवनन, एस. राजेश कन्नन, जी. जवाहर और एस. सेल्वनगराथिनम को भी विभिन्न आयुक्तालयों और विशेष इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी