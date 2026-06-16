तमिलनाडु में भीषण गर्मी, अगले सप्ताह राहत मिलने की उम्मीद, कई जिलों में होगी बारिश

चेन्नई, 16 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन रीजनल मौसम केंद्र (आरएमसी) ने पश्चिमी हवाओं की गति और पैटर्न में बदलाव के कारण आने वाले सप्ताह में राज्य के कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है।

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मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को पश्चिमी घाट क्षेत्र के साथ-साथ नमक्कल और सलेम सहित नौ जिलों में बारिश होने की संभावना है।

थेनी जिले में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान है, जबकि नमक्कल, सलेम, तिरुचि, पेरम्बलुर, अरियालुर, कल्लाकुरिची, तंजावुर, तिरुवरुर और मयिलादुथुराई जिलों में मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में मदुरै, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में कम से कम एक और सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है।

चेन्नई के लिए, पूर्वानुमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। शहर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जिससे यह राज्य के सबसे गर्म इलाकों में से एक बन जाएगा।

पिछले कुछ हफ्तों में अपेक्षाकृत हल्के मौसम का अनुभव करने के बाद तमिलनाडु में पिछले दो दिनों में तापमान में तेजी से वृद्धि देखी गई है। सोमवार को राज्य भर के 12 स्थानों पर भीषण गर्मी दर्ज की गई।

चेन्नई के मीनाम्बक्कम और नुंगमबक्कम मौसम केंद्रों ने राज्य में सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मदुरै हवाई अड्डे, मदुरै शहर और तिरुत्तनी में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी का अनुभव करने वाले अन्य स्थानों में वेल्लोर, नागपट्टिनम, तंजावुर, करूर परमथी, तिरुचि, पुडुचेरी, नमक्कल और पलायमकोट्टई शामिल हैं।

लू जैसी स्थितियों के बावजूद सोमवार को कई जिलों में बारिश हुई। ताम्बरम, अरियालुर और सेंजी में बारिश की सूचना मिली, जबकि मेलमलयानुर, वलाथी, थायानुर और ईयाकुन्नम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश एक घंटे से अधिक समय तक होती रही।

चेन्नई के उपनगरों में पल्लावरम, क्रोमपेट, ताम्बरम, सेलाइयुर, मुदिचुर और वंडलुर में बारिश दर्ज की गई। अरियालुर जिले के रोयापुरम, सेंथुराई, वंजनपुरम, कुडुमुर, नल्लानायकपुरम और पेरुमंडी में भी गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे बढ़ते तापमान से कुछ समय के लिए राहत मिली।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और कहीं-कहीं बारिश का मिला-जुला मौसम बना रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी