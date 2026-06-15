तमिलनाडु में बिहार की तीन साल की बच्ची से दरिंदगी, इलाज के दौरान मौत; आरोपी गिरफ्तार

चेन्नई, 15 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के गुम्मिडीपोंडी इलाके में तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बिहार के रहने वाले 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस के अनुसार, यह घटना गुम्मिडीपोंडी स्थित सिपकोट औद्योगिक क्षेत्र के पास पुडुपेट्टई गांव की है, जहां करीब 300 निजी फैक्ट्रियां हैं और बड़ी संख्या में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा से आए प्रवासी मजदूर काम करते हैं।

मृत बच्ची के माता-पिता भी बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर हैं। रविवार शाम बच्ची अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। कई घंटों की खोजबीन के बाद बच्ची झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और काफी खून बह रहा था।

बच्ची को तत्काल गुम्मिडीपोंडी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और प्रवासी मजदूरों ने बिहार निवासी 19 वर्षीय युवक बिपिन मांझी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी बच्ची के परिवार के घर के पास रहता था और उसी स्टील फैक्ट्री में काम करता था, जहां बच्ची के माता-पिता कार्यरत हैं।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित अपराध में केवल आरोपी युवक की ही संलिप्तता है। स्थानीय स्तर पर कई लोगों के शामिल होने की अटकलों को पुलिस ने फिलहाल खारिज कर दिया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं, डीएमके की उप महासचिव और सांसद कनिमोझी ने भी घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की।

--आईएएनएस

डीएससी