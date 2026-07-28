तमिलनाडु में अगले तीन दिनों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया पूर्वानुमान

चेन्नई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, सप्ताह के अंत तक नीलगिरि, कोयंबटूर और थेनी जिलों में तेज बारिश होने की आशंका है।

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मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में यह बदलाव तमिलनाडु तट के साथ निचले वायुमंडलीय स्तरों पर बने एक कमजोर ट्रफ (द्रोणिका) के कारण हो रहा है।

आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को उत्तर तटीय तमिलनाडु, पश्चिमी घाट के जिलों और पुडुचेरी के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

बुधवार और गुरुवार को भी पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। इन दिनों अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश और गरज-चमक हो सकती है। 30 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 30 जुलाई को नीलगिरि जिले के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि पश्चिमी घाट के अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

31 जुलाई को कोयंबटूर, नीलगिरि और थेनी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी घाट के अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी के शेष हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

पूर्वानुमान के अनुसार, 1 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कोयंबटूर, नीलगिरि और थेनी जिलों में एक बार फिर कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, उत्तर तटीय जिलों, पुडुचेरी और कराईकल में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है।

आईएमडी ने कहा है कि इसके बाद भी पश्चिमी घाट के जिलों और उत्तर तटीय तमिलनाडु में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि 31 जुलाई तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा।

चेन्नई के लिए आईएमडी ने मंगलवार और बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। शहर के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस