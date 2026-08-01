तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना

चेन्नई, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, क्योंकि राज्य के तटीय क्षेत्रों में एक कमजोर निम्न दबाव का परिसंचरण बना हुआ है।

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मौसम विभाग के अनुसार, कोयंबटूर, तिरुनेलवेली, नीलगिरी, थेनी और कन्याकुमारी जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है, जबकि पहाड़ी और घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की उम्मीद है।

बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है, जिसके चलते अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि तमिलनाडु तट पर मौजूद कमजोर निम्न दबाव प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में पश्चिमी घाट जिलों में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है।

इसके परिणामस्वरूप, इन जिलों में 6 अगस्त तक मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है।

मौसम अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र नमी से भरी हवाओं के प्रभाव में रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप रुक-रुक कर बारिश होगी।

पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी के अलावा, मौसम विभाग ने तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों में एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

हालांकि बाढ़ की आशंका नहीं है, लेकिन कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में, विशेष रूप से शाम और रात के समय, थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा हो सकती है।

मौसम पूर्वानुमान से चेन्नई में मौसम की स्थिति में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। शहर के कुछ हिस्सों में शाम या रात के दौरान मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिससे मौजूदा गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी।

हालांकि, बारिश की संभावना के बावजूद दिन का तापमान अधिक रहने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अन्य हिस्सों में, आईएमडी ने दिन के तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान लगाया है।

मौजूदा मौसम प्रणाली से जुड़े बादल छाने और बारिश की गतिविधि के कारण अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार मौसम की बदलती स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि अगस्त के पहले सप्ताह तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस