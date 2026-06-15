तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपने जन्मदिन पर राशन कार्ड वितरण की नई प्रणाली शुरू करेंगे

चेन्नई, 15 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपने जन्मदिन के अवसर पर 22 जून को राज्य भर में नए राशन कार्डों के वितरण की शुरुआत करने वाले हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है।

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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 46,000 नए राशन कार्ड पहले ही छप चुके हैं और पहले चरण में वितरण के लिए तैयार हैं।

लंबित आवेदनों के निपटान और अधिक परिवारों तक कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत तमिलनाडु भर में पात्र लाभार्थियों को ये कार्ड जारी किए जाएंगे।

विभाग को इस वर्ष जनवरी से अब तक नए राशन कार्डों के लिए लगभग 2.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आवेदनों की जांच और सत्यापन का काम जारी है और पात्र आवेदकों को पहले चरण के वितरण में शामिल करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना का कार्यान्वयन शीघ्र ही शुरू होगा और लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से कार्ड प्राप्त होंगे।

अधिकारियों को उम्मीद है कि शेष आवेदनों के सत्यापन के बाद आने वाले महीनों में राशन कार्डों के अतिरिक्त बैच जारी किए जाएंगे।

सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि विजय 22 जून को अपने विधानसभा क्षेत्र पेरम्बूर में एक समारोह के दौरान इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ कार्यक्रम में चुनिंदा लाभार्थियों को राशन कार्ड सौंपे जाने की संभावना है।

यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद विजय का यह पहला जन्मदिन होगा।

सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) इस अवसर को मनाने के लिए राज्य भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित करने की तैयारी कर रही है।

पेरम्बूर में पार्टी पदाधिकारियों ने 22 जून से पहले के सप्ताह और उत्सव के बाद के दिनों में कई कल्याणकारी पहलों की योजना बनाई है। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में टीवीके इकाइयों द्वारा भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/