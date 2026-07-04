तमिलनाडु के कोयंबटूर, नीलगिरि और कन्याकुमारी में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने प्रशासन को किया सतर्क

चेन्नई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर, नीलगिरि और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके पीछे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में बने लो प्रेशर एरिया को प्रमुख कारण बताया गया है।

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आईएमडी के अनुसार, यह मौसम प्रणाली अगले दो दिनों में और अधिक मजबूत होने की संभावना है, जिससे तमिलनाडु के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की आशंका बढ़ गई है।

शनिवार को जारी मौसम बुलेटिन में आईएमडी ने कहा कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना नया लो प्रेशर एरिया धीरे-धीरे और मजबूत होगा, जिसका प्रभाव पूरे राज्य के मौसम पर पड़ेगा।

विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी जिले कोयंबटूर, नीलगिरि और कन्याकुमारी में शनिवार को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके मद्देनजर प्रशासन को जलभराव, स्थानीय बाढ़ और संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित व्यवधानों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

इन तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के अलावा, आईएमडी ने उत्तर तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल में भी मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे राज्य के कई इलाकों में जारी गर्म मौसम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने कहा कि बारिश की यह गतिविधि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही लो प्रेशर सिस्टम के कारण हो रही है, जो अगले 48 घंटों में और अधिक संगठित होने की संभावना है।

हालांकि, फिलहाल इस मौसम प्रणाली के सीधे तमिलनाडु में तट से टकराने की संभावना नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी नमी और वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण पूरे राज्य में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

आईएमडी ने विशेष रूप से निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मौसम संबंधी ताजा चेतावनियों पर नजर बनाए रखने और तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस बीच, मौसम विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है। इसका कारण राज्यभर में बढ़े बादल और व्यापक वर्षा गतिविधियां हैं।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी