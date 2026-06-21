तमिलनाडु के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने एक सप्ताह तक बारिश का जताया अनुमान

चेन्नई, 21 जून (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी), चेन्नई ने रविवार को तमिलनाडु के छह जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक व्यापक स्तर पर बारिश का दौर जारी रह सकता है।

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मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर केरल के ऊपर बना ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में वर्षा गतिविधियां बढ़ गई हैं।

आरएमसी के अनुसार रविवार को तिरुनेलवेली जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ नीलगिरि, कोयंबटूर, डिंडीगुल, थेनी और कन्याकुमारी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी घाट और उससे सटे क्षेत्रों में सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण बारिश की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं।

इन जिलों के अलावा रविवार और सोमवार को पश्चिमी घाट क्षेत्र, कावेरी डेल्टा और उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा मौसमीय परिस्थितियों के चलते राज्य के अनेक जिलों में रुक-रुक कर बारिश जारी रह सकती है।

सोमवार के लिए भी पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोयंबटूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों, नीलगिरि, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै और शिवगंगा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान मौसम प्रणाली कम से कम एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की गतिविधियों को बनाए रख सकती है। इससे हाल के दिनों में गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भारी बारिश की चेतावनी वाले जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहाड़ी और निचले इलाकों में जलभराव तथा स्थानीय स्तर पर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

राजधानी चेन्नई में रविवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने की संभावना है। शहर के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, फिलहाल चेन्नई के लिए कोई बड़ा मौसमीय चेतावनी संदेश जारी नहीं किया गया है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक मौसम बुलेटिन और अपडेट पर नजर बनाए रखें, विशेषकर उन जिलों में जहां अगले दो दिनों के दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस