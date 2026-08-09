तमिलनाडु: जंगली धान की खरपतवार फैलने से कन्याकुमारी के किसान परेशान, सरकार से मांगी मदद

कन्याकुमारी, 9 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थोवलाय तालुक में किसान 'जंगली धान' के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। यह खरपतवार एक बड़े कृषि क्षेत्र में फैल गया है और इससे खेती की लागत भी बढ़ गई है।

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इस सीजन में किसानों ने अंबई-16, टीपीएस-5 और अंबई-21 जैसी किस्में उगाई हैं। हालांकि, जंगली धान का तेजी से फैलना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, खासकर उन खेतों में जहां धान की रोपाई की गई है।

स्थानीय किसानों के अनुसार, इस खरपतवार को पहली बार लगभग चार साल पहले देखा गया था, लेकिन हाल के सीजन में यह काफी फैल गया है। अब अनुमान है कि चेन्बागारमनपुथूर क्षेत्र में धान के लगभग 500 एकड़ खेतों में से करीब 150 एकड़ खेत इससे प्रभावित हुए हैं।

आम खरपतवारों के विपरीत, जंगली धान विकास के शुरुआती चरणों में असली धान जैसा ही दिखता है, जिससे इसकी पहचान करना और इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। इसकी मौजूदगी फसल के साथ पोषक तत्वों, पानी और जगह को घेरती है, जिससे उत्पादकता पर असर पड़ता है और किसानों के लिए अतिरिक्त काम बढ़ जाता है।

इस समस्या के कारण खेती का खर्च भी बढ़ गया है। प्रभावित खेतों से इस खरपतवार की पहचान करने और उसे हाथ से हटाने के लिए किसानों को अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

किसानों को डर है कि अगर इस समस्या को नहीं रोका गया, तो जंगली धान आने वाले सीजन में और फैल सकता है और बहुत बड़े इलाके को प्रभावित कर सकता है। खेतों में रह गए बीज बार-बार समस्या पैदा कर सकते हैं और इसे पूरी तरह खत्म करना और भी मुश्किल बना सकते हैं।

चेन्बागारमनपुथूर किसान संघ ने सरकार से मदद मांगी है, ताकि इस समस्या के पूरे इलाके में फैलने से पहले ही इसे नियंत्रित किया जा सके। किसानों ने राज्य सरकार और कृषि विभाग से अपील की है कि वे इस खरपतवार को नियंत्रित करने और इसे उन खेतों में फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं, जहां यह अभी नहीं फैला है।

--आईएएनएस

डीसीएच/