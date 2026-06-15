तेलंगाना सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ छात्रों के लिए शुरू की 'नाश्ता' योजना

हैदराबाद, 15 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नाश्ता योजना (ब्रेकफास्ट स्कीम' शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्यभर के 1,269 सरकारी स्कूलों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराएगी।

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योजना का शुभारंभ सोमवार को हैदराबाद से किया गया। परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने राजभवन सरकारी हाई स्कूल में नाश्ते की योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों के बीच किताबें और नोटबुक भी बांटीं।

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से स्कूलों और इंटरमीडिएट (कक्षा 11 और 12) के 1.44 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य के बजट 2026-27 में प्री-प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्रों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की गई थी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पोषण और स्वास्थ्य में सुधार होगा, उपस्थिति और समय की पाबंदी बढ़ेगी, और स्कूल छोड़ने वालों व अनुपस्थित रहने वालों की संख्या में कमी आएगी।

वहीं, नए शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षण संस्थान खुलने के साथ ही सोमवार को स्कूलों में चहल-पहल बढ़ी। छात्र, जिनमें से अधिकांश नए कपड़े पहने और बैग लिए हुए थे, उत्साह के साथ स्कूल जाते हुए देखे गए। हैदराबाद, साइबराबाद और मलकजगिरी कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलों के आसपास ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम किए।

इसी बीच, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल लौट रहे सभी छात्रों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने स्कूल खुलने पर छात्रों और शिक्षकों, दोनों को बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, "स्कूल सिर्फ पढ़ाई-लिखाई की जगह नहीं है, यह एक ऐसा मंदिर है जो हमारे चरित्र और देश के भविष्य को आकार देता है। हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा है और हर सबक एक नए मौके का रास्ता है। शिक्षा वह शक्ति है जो हमारे भविष्य को रोशन करती है।"

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि देश का भविष्य क्लासरूम में ही बनता है। इसीलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र को बेहतरीन मानकों के साथ आगे बढ़ाने के लिए कई सुधार किए हैं। पौष्टिक भोजन, जैसे सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, देने के अलावा हमने कई दूसरी पहल भी शुरू की हैं।"

सीएम रेवंत रेड्डी ने छात्रों से कहा कि हर दिन की शुरुआत उत्साह के साथ करें और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान हासिल करें। खूब मन लगाकर पढ़ें, अच्छे संस्कार अपनाएं और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार कोशिश करते रहें।

--आईएएनएस

डीसीएच/