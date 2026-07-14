तेलंगाना : सीएम रेड्डी ने रीजनल रिंग रोड के उत्तरी हिस्से पर काम शुरू करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी

हैदराबाद, 14 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि वे रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) के उत्तरी हिस्से पर काम शुरू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दिलाएं। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण का 95 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे आरआरआर (रीजनल रिंग रोड) के दक्षिणी हिस्से के लिए जरूरी मंजूरी देने का आग्रह किया।
सीएम रेड्डी ने कहा कि अगर आरआरआर के दोनों हिस्सों पर एक साथ काम शुरू होता है, तो निर्माण तेजी से पूरा होगा और लागत भी कम आएगी।
सीएम रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए तुरंत मंजूरी देने की भी अपील की। यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जरूरी है।
सीएम रेड्डी ने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी से बंदर पोर्ट तक अमरावती होते हुए 12-लेन हाईवे को मंजूरी देने से हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे हैदराबाद और बंदर पोर्ट के बीच माल ढुलाई में तेजी आएगी।
तेलंगाना के सीएम ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से मन्नानूर-श्रीशैलम एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए वन विभाग से मंजूरी दिलाने में मदद करने का अनुरोध किया और बताया कि नल्लामाला अभयारण्य, श्रीशैलम मंदिर और श्रीशैलम जलाशय इस कॉरिडोर के दायरे में आते हैं।
सीएम रेड्डी ने गडकरी से मंचिरियल से हैदराबाद तक छह लेन वाले एक वैकल्पिक हाईवे को मंजूरी देने की भी अपील की, जो मौजूदा राजीव हाईवे का विकल्प बनेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तेलंगाना सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण का काम करेगी और कहा कि नया हाईवे खेती और व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ बैठक के दौरान सीएम रेड्डी ने उनसे आग्रह किया कि वारंगल (ममनूर) और आदिलाबाद में बनने वाले एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए जाएं। सीएम रेड्डी ने वारंगल और आदिलाबाद एयरपोर्ट की जगहों से मिलने वाले रणनीतिक और व्यावसायिक फायदों पर जोर दिया।
तेलंगाना के सीएम ने बताया कि वारंगल एक अहम शहर है, जो रेल और सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और यहां काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क, काजीपेट कोच फैक्टरी और अन्य उद्योग स्थित हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को निकट भविष्य में वारंगल को औद्योगिक रूप से और विकसित करने की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
सीएम रेड्डी ने कहा कि वारंगल उत्तरी तेलंगाना के पुराने आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्मम क्षेत्रों के साथ-साथ नलगोंडा जिलों के लिए एक केंद्रीय केंद्र (हब) के रूप में काम करेगा, और उन्होंने वारंगल एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ), एयर कार्गो और हैंगर सुविधाएं स्थापित करने का अनुरोध किया।
--आईएएनएस
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