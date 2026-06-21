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तेलंगाना परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, बाल-बाल बची 40 लोगों की जान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 21, 2026, 08:30 AM
तेलंगाना परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, बाल-बाल बची 40 लोगों की जान

हैदराबाद, 21 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के करीमनगर जिले में रविवार को एक इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लग जाने से उसमें सवार 40 से अधिक यात्रियों की जान बाल-बाल बच गई।

तेलंगाना के करीमनगर जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (टीजीएसआरटीसी) की एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। बस करीमनगर से हैदराबाद जा रही थी।

यह दुर्घटना अलुगुनूर के पास टिम्मापुर मंडल में हुई। पुलिस के अनुसार, बस के अलुगुनूर के निकट पहुंचने पर इंजन से धुआं निकलता दिखाई दिया। चालक ने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों को सतर्क किया, जिसके बाद सभी यात्री फौरन बस से उतर गए।

कुछ ही देर में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी।

बस में कुल 41 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हाल के समय में टीजीएसआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 29 मार्च को हनुमाकोंडा के एक बस डिपो में खड़ी एक इलेक्ट्रिक बस शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से पूरी तरह जल गई थी।

इस बीच, रविवार को तेलंगाना के यदाद्रि भुवनागिरि जिले में भी एक कंटेनर ट्रक पलटने से भारी यातायात जाम लग गया। यह हादसा बोरालागुडम में चौटुपल मंडल के पास हुआ।

हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सड़क के बीचों-बीच ट्रक पलट जाने से हैदराबाद-विजयवाडा नेशनल हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।

सौर ऊर्जा उपकरण लेकर Chennai जा रहा कंटेनर ट्रक हटाने के लिए पुलिस ने दो क्रेन तैनात कीं। साथ ही, कुछ स्थानों पर यातायात को डायवर्ट कर वाहन चालकों को राहत देने का प्रयास किया गया।

--आईएएनएस

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