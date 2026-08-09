तेलंगाना: पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया

हैदराबाद, 9 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना पुलिस ने रविवार को पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया।

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पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए समर्पित शिकायत पोर्टल 'टीजी-वीर' का शुभारंभ किया।

यह पोर्टल परिवारों को वित्तीय सहायता, अनुकंपा नियुक्ति, भूखंड आवंटन और अन्य लाभों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है।

यह पोर्टल शहीद की सेवा प्रोफाइल, परिवार के विवरण और प्राप्त लाभों के साथ-साथ संबंधित सरकारी आदेशों का एक केंद्रीकृत संग्रह भी उपलब्ध कराता है। वरिष्ठ अधिकारी इकाई और राज्य स्तर पर शिकायतों की निगरानी और ट्रैक कर सकते हैं।

जिलों के अपने दौरे के दूसरे दिन, डीजीपी आनंद ने वारंगल कमिश्नरेट के 28 पुलिस शहीदों के परिवार के सदस्यों से बातचीत की, जिन्होंने नक्सलवाद से लड़ते हुए कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई।

इस अवसर पर, डीजीपी ने शहीदों के परिवारों को क्यूआर कोड-सक्षम परिवार कार्ड जारी किए। क्यूआर कोड को स्कैन करने से परिवार का सदस्य सीधे टीजी-वीर शिकायत पोर्टल पर पहुंच जाएगा। उन्होंने पोर्टल विकसित करने वाले एसआईबी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी इकाइयों को तुरंत सूचित करें ताकि सभी शहीदों के परिवारों की शिकायतें एकत्र की जा सकें और एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

परिवारों ने कई लंबित मुद्दों को डीजीपी के संज्ञान में लाया, जिनमें अनुग्रह राशि, वित्तीय सहायता, भूखंड आवंटन और पंजीकरण या स्वामित्व संबंधी मुद्दे, पेंशन और अन्य कल्याणकारी मामले शामिल थे। डीजीपी ने शिकायतों पर ध्यान दिया और परिवारों को आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाएंगे और उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने वारंगल पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से इन मुद्दों की निगरानी करने और परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया। वारंगल से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को साझा करते हुए डीजीपी आनंद ने कहा कि वे उन परिवारों के दर्द को समझ सकते हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्रियजनों को खो दिया है।

पुलिसकर्मियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों और गोलीबारी के कठिन वर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में व्याप्त शांति उन अधिकारियों और कर्मियों के बलिदान पर बनी है जिन्होंने अपने जीवन से ऊपर कर्तव्य को रखा।

अपराध समीक्षा बैठक में जाने से पहले, डीजीपी ने निर्माणाधीन सीपी कार्यालय भवन का निरीक्षण किया, जो लगभग पूरा होने वाला है। पुलिस आयुक्त श्वेता ने उन्हें चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी।

डीजीपी ने इस बात पर जोर दिया कि नई इमारत से कार्यालय आने वाले नागरिकों का अनुभव बेहतर होना चाहिए, आंतरिक कार्यकुशलता बढ़नी चाहिए और प्रौद्योगिकी एकीकरण तथा बेहतर निगरानी के लिए गुंजाइश उपलब्ध होनी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/