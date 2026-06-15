तेलंगाना में भाजपा का रेवंत रेड्डी सरकार पर हमला, स्कूल बंद करने का लगाया आरोप

हैदराबाद, 15 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एनवी सुभाष ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है।

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उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक और बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार शिक्षा ही वह आधार है जिस पर देश का भविष्य टिका होता है और हर बच्चे को स्कूल जाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अवसर मिलना चाहिए।

एनवी सुभाष ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकारी स्कूलों को बंद करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई या किसी अन्य कारण का हवाला देकर स्कूलों को बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। उनके अनुसार यह नीति राज्य में शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है और इससे गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने नवोदय विद्यालयों का उदाहरण दिया और कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से ग्रामीण और प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसर मिल रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य चुनावी लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक विकास और आने वाली पीढ़ियों का सशक्तिकरण है।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का ध्यान शिक्षा के विस्तार पर नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को कमजोर करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि नए स्कूल खोलने या शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की कोई स्पष्ट योजना नहीं है।

--आईएएनएस

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