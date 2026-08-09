तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंडियन यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी

हैदराबाद, 9 अगस्त (आईएएएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने इंडियन यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी है।

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मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भारत के युवाओं को मेरी हार्दिक बधाई। हमारे युवा न केवल कल के नेता हैं, बल्कि वे आज भारत को आकार देने वाली ताकत भी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आइए हम अपने संविधान की रक्षा करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी के लिए न्याय, समानता और अवसर के लिए लड़ने के लिए एकजुट हों। आइए मिलकर एक मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील भारत का निर्माण करें।

टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इंडियन यूथ कांग्रेस के सभी नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी।

राज्य कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने युवा नेतृत्व को तैयार करने, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और युवा पीढ़ियों को जनसेवा और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं और युवाओं को साहस, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना जारी रखें। पूरे यूथ कांग्रेस परिवार को मेरी शुभकामनाएं।

राज्य कांग्रेस मुख्यालय, गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में महेश कुमार गौड़ ने यूथ कांग्रेस का झंडा फहराया और स्थापना दिवस की बधाई दी।

परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने भी युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक युवा संगठन, इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं, युवाओं और छात्रों को यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस की बधाई।

इस बीच, टीपीसीसी ने गांधी भवन में 'भारत छोड़ो आंदोलन दिवस' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महेश कुमार गौड़, कैबिनेट मंत्री डी. श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, वकाती श्रीहरी और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हुए।

उन्होंने गांधी ट्रस्ट की देखरेख में लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का भी दौरा किया।

कांग्रेस नेताओं ने पुस्तक प्रदर्शनी और महात्मा गांधी की मूर्तियों की प्रदर्शनी भी देखी और महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

--आईएएनएस

एमएस/