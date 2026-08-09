logo
भारत समाचार

तेलंगाना के गवर्नर ने की आदिवासियों के अधिकार, सम्मान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की अपील

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 09, 2026, 08:28 AM
तेलंगाना के गवर्नर ने की आदिवासियों के अधिकार, सम्मान और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की अपील

हैदराबाद, 9 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को 'विश्व आदिवासी दिवस' की शुभकामनाएं दीं।

गवर्नर ने कहा कि आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और सदियों पुरानी समझ हमारी विरासत का अनमोल खजाना हैं। पीढ़ियों से वे जंगलों, पानी, जैव विविधता और प्रकृति के संरक्षक रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी धरती को बचाए हुए हैं।

उन्होंने सभी से उनके अधिकारों, सम्मान, पहचान और जीवन शैली का सम्मान करने और साथ ही समान अवसर और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, "आइए हम उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करें और उनकी विरासत को बचाने तथा सभी के लिए एक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें।"

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदिवासी लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वे प्रकृति को ईश्वर और जंगल को अपनी मां मानते हैं और पीढ़ियों से अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "विश्व सभ्यता की जड़ और प्रकृति से अटूट रूप से जुड़ी जीवन शैली, यही आदिवासी लोगों की संस्कृति है। आदिवासी समुदायों का ज्ञान, संस्कृति, परंपराएं, सामूहिक जीवन शैली और सांस्कृतिक संरक्षण, जिन्होंने पीढ़ियों से प्रकृति के संरक्षण को अपने अस्तित्व का आधार बनाया है। पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके अधिकारों, उनके अस्तित्व और उनकी संस्कृति का सम्मान करें और उनके कल्याण, विकास और आत्म-सम्मान को सुनिश्चित करें।"

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि आदिवासी लोग, जो विविध संस्कृतियों और परंपराओं के प्रतीक हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं।

उन्होंने कहा, "आदिवासी जो जंगलों, पेड़ों, बांबी (चींटियों के टीले) और जानवरों से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वे कुमरम भीम के साहस का प्रतीक हैं, जिन्होंने 'जल, जंगल, जमीन' का नारा बुलंद किया था।"

पूर्व मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए, केसीआर सरकार ने विधानसभा में एसटी आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया और बाद में आदेश जारी किए। सरकार ने आदिवासी बस्तियों और आवासों को ग्राम पंचायतों का दर्जा दिया।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “बीआरएस सरकार ने आदिवासी आत्म-सम्मान के प्रतीक के तौर पर हैदराबाद के बंजारा हिल्स के बीचों-बीच कुमराम भीम आदिवासी भवन बनवाया। सरकार ने आसिफाबाद जिले का नाम कुमराम भीम के नाम पर रखने के अलावा जोडेघाट में एक सुंदर मेमोरियल पार्क भी बनाया।”

उन्होंने कहा, “बस्तियों और घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचाना, एसटी गुरुकुलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, अंबेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप देना सहित केसीआर के कार्यकाल में ऐसे कई कार्यक्रम चलाए गए।”

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी