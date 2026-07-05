तेलंगाना जल संकट पर केटीआर का बड़ा बयान, कन्नेपल्ली पंप तुरंत चालू करने की मांग

हैदराबाद, 5 जुलाई (आईएएनएस)। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने रविवार को मांग की कि कांग्रेस सरकार तुरंत कन्नेपल्ली पंप हाउस को चालू करे और गोदावरी के पानी को ऊपर उठाकर तेलंगाना को संभावित सूखे से बचाए। उन्होंने चेतावनी दी कि एल नीनो, कम बारिश और सरकार की निष्क्रियता के कारण राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है।

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कन्नेपल्ली पंप हाउस का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के 33 में से 26 जिले पहले ही सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जबकि लाखों क्यूसेक गोदावरी का पानी बेकार में समुद्र में बह रहा है क्योंकि सरकार ने उपलब्ध कलेश्वरम ढांचे का उपयोग नहीं किया है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर किसानों के प्रति पूरी तरह उदासीन रहने का आरोप लगाया, जबकि मौसम विशेषज्ञों ने एल नीनो और कम बारिश की पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, ''सूखे की तैयारी करने और कृषि को बचाने के बजाय सरकार कीमती पानी को बर्बाद होने दे रही है, जबकि किसान परेशान हैं।''

केटीआर ने सरकार से तुरंत कन्नेपल्ली पंपों को फिर से शुरू करने और जलाशयों को भरने की मांग की, ताकि तेलंगाना में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पानी नहीं छोड़ रही है क्योंकि उसे ज्यादा फसल उत्पादन, उर्वरक आपूर्ति और किसानों को बोनस देने की वित्तीय जिम्मेदारी से बचना है।

कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के प्रबंधन की आलोचना करते हुए केटीआर ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया और मांग की कि मरम्मत कार्य बिना देरी के पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में बना यह प्रोजेक्ट सही तरीके से चलाए जाने पर पानी आपूर्ति के लिए पूरी तरह सक्षम है।

उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने हैदराबाद से कन्नेपल्ली जाते समय बीआरएस प्रतिनिधिमंडल को बार-बार रोका, जिससे यात्रा में बाधा आई और जो यात्रा चार घंटे की होनी चाहिए थी वह लगभग सात घंटे में पूरी हुई।

तेलंगाना के पानी के लंबे संघर्ष को याद करते हुए केटीआर ने कहा कि कलेश्वरम परियोजना ने राज्य की सिंचाई व्यवस्था को बदल दिया है, जिससे भूजल स्तर बढ़ा, सिंचाई का विस्तार हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा और कई जिलों में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई।

अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो हैदराबाद में भी पीने के पानी की कमी हो सकती है, ऐसी चेतावनी देते हुए केटीआर ने कहा कि सरकार को सिंचाई को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और तुरंत कन्नेपल्ली पंप हाउस को चालू करना चाहिए।

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सरकार ने तुरंत कन्नेपल्ली पंप से पानी उठाना शुरू नहीं किया तो बीआरएस अपना आंदोलन तेज करेगी।

केटीआर ने घोषणा की कि अगर सरकार ने तेलंगाना के किसानों के हितों की अनदेखी की और उपलब्ध गोदावरी पानी का उपयोग नहीं किया तो पार्टी 50,000 से 60,000 लोगों के साथ कन्नेपल्ली पंप हाउस का घेराव करेगी।

उन्होंने कहा, ''पंप चालू करो और किसानों को पानी दो। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम कन्नेपल्ली जाएंगे, पंप हाउस का घेराव करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पंप चालू किए जाएं।''

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम