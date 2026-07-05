तेलंगाना: ग्रेटर हैदराबाद में इंदिराम्मा योजना के तहत बनाए जाएंगे 1 लाख घर

हैदराबाद, 5 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ग्रेटर हैदराबाद में इंदिराम्मा योजना के तहत एक लाख घरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री पोनम प्रभाकर ने रविवार को यह बात कही।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को अपना घर दिलाने का सपना पूरा करना है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि गरीबों को उनकी आजीविका के पास ही घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

परिवहन और पिछड़ा वर्ग (बीसी) मंत्री पोनम प्रभाकर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां उन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों को मालिकाना दस्तावेज सौंपे।

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, सरकारी व्हिप अडांकी दयाकर, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, माजिद हुसैन और जिला कलेक्टर डॉ. प्रियंका आला लता भी उपस्थित थे।

पोनम प्रभाकर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योग्य गरीब बेघर परिवारों को सम्मानजनक स्थायी आवास देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हैदराबाद शहर में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े गरीबों के लिए उनके कामकाज वाले क्षेत्रों के पास ही घर बनाने की योजना पर काम कर रही है।

मंत्री ने कहा कि जो लोग पिछले दस वर्षों से घरों का इंतजार कर रहे थे, उनकी कठिनाइयों को सरकार समझती है और इस देरी के लिए खेद व्यक्त करती है।

लाभार्थी परिवारों को बधाई देते हुए उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए आवास नीति तैयार की है। निर्णय लिया गया है कि सरकारी जमीनों का उपयोग करके गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास ही घर दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में एक लाख इंदिराम्मा घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए गए हैं और सरकार 48 घंटे के भीतर पात्र आवेदकों को राशन कार्ड जारी करने की नीति पर काम कर रही है। इसके अलावा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गुणवत्तापूर्ण चावल वितरण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। हैदराबाद में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरतों में सुविधा मिली है।

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दे रही है और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीएससी