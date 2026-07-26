तेलंगाना भाजपा ने फीस वापसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस्तीफे की मांग की

हैदराबाद, 26 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने रविवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से एक सप्ताह के भीतर लंबित फीस वापसी का भुगतान करने या राज्य के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ने 12,000 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान न करके लगभग 20 लाख छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है, आपको भी अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए।

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि रेवंत रेड्डी को बकाया का भुगतान करना चाहिए या शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी और को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए।

उन्होंने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर कथित पुलिस बर्बरता के विरोध में हैदराबाद में रैली का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की।

रामचंदर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में लंबित शुल्क वापसी संकट पर युवाओं के तथाकथित संरक्षकों की चुप्पी से मैं स्तब्ध हूं, जहां लगभग 20 लाख छात्र उच्च शिक्षा या रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके प्रमाण पत्र रोक दिए गए हैं।

इस बीच, भाजपा सांसद डीके अरुणा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अस्थिर करने के प्रयास में युवाओं को भड़काने की कोशिश की।

उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में वास्तविक छात्रों की तुलना में बाहरी क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों की संख्या अधिक थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने विदेश से धन भेजकर दंगे भड़काने की योजना बनाई थी।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने नीट परीक्षा परिणाम लीक होने के बाद छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र ने परीक्षा का पेपर लीक होने के तुरंत बाद नीट परीक्षा रद्द करके गलती सुधारी और कुछ ही समय में दोबारा परीक्षा आयोजित की।

अरुणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं को देश की प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने के लिए उकसाया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी संसद में किसी भी मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वे काले कपड़े पहनकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। उन राज्यों के धन-संग्रहकर्ता गिरोह दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को धन भेज रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में पिछली भारत राष्ट्र समिति सरकार के दौरान ग्रुप-1 परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और पूछा कि तब किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया।

--आईएएनएस

एमएस/