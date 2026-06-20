तेज प्रताप यादव ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप, पूर्व सहयोगी आकाश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पटना, 21 जून (आईएएनएस)। जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनकी और उनके पिता लालू यादव की हत्या की साजिश रची जा रही है। इस संबंध में उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

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पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि आकाश यादव, उनकी बहन अनुष्का यादव और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें और उनके बीमार पिता, दोनों को मारने की साजिश रची।

शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आकाश यादव, अनुष्का यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उनके परिवार के खिलाफ साजिश में शामिल थे।

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि मेरे पिता लालू यादव बीमार हैं। वे मेरे पिता और मुझे, दोनों को मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यह भी अपील की कि वे उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

इस विवाद की जड़ें अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते को लेकर तेज प्रताप के पहले किए गए सार्वजनिक दावों में हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि शादीशुदा होने के बावजूद वे अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में थे।

इस घटना के बाद, लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की और उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर कर दिया। इसके बाद, तेज प्रताप ने दावा किया कि इस मामले से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट उनके ऑनलाइन अकाउंट के हैक होने के बाद की गई थी और उन्होंने इस घटना को गलतफहमी बताया।

तेज प्रताप के शिकायत दर्ज कराने से पहले, आकाश यादव ने जेजेडी प्रमुख के खिलाफ आरोपों के साथ पटना के पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन में संपर्क किया था। आकाश यादव के अनुसार, तेज प्रताप और उनके सहयोगियों ने परिवार के सदस्यों से मिलने के बहाने उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिका के एक नंबर से धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने जेल में बंद एक गैंगस्टर से लिंक होने का दावा किया था।

तेज प्रताप ने इन आरोपों से इनकार किया है और इन्हें मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इन कथित धमकियों के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश का भी इशारा किया है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम