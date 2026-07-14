टीईटी पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, सीएम फडणवीस ने किया पलटवार

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक मामले को लेकर सत्तारूढ़ महायुति सरकार को घेरा था।

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राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। 6 लाख उम्मीदवार अनिश्चितता में हैं। दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन नई परीक्षा तिथि का कोई पता नहीं है। पेपर लीक करने वाले खुले घूम रहे हैं, व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है और सजा उस व्यक्ति को मिल रही है जिसने ईमानदारी से मेहनत की।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवार "देश के मेहनती और भविष्य के शिक्षक हैं, जिनके हाथों में भारत का भविष्य है।"

राहुल गांधी ने कहा, "ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस जमा की और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब वे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, न कोई तारीख है और न ही कोई जवाब।"

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीन मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि नई टीईटी परीक्षा की तारीख तुरंत घोषित की जाए।

उन्होंने पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कार्रवाई दोषियों पर हो, उम्मीदवारों पर नहीं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जिन छात्रों का एक साल इस पेपर लीक के कारण प्रभावित हुआ है, उन्हें आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। गलती संस्था की है और सजा उम्मीदवारों को मिल रही है। यह न्याय नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि 17 जुलाई को वह देहरादून में पेपर लीक के बढ़ते संकट पर चर्चा करेंगे।

राहुल गांधी ने कहा, "अब शिक्षा क्रांति का समय आ गया है, ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें युवाओं को उनकी मेहनत का फल मिले, न कि व्यवस्था की विफलताओं की कीमत चुकानी पड़े।"

राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने इस मामले में सक्रिय रूप से कार्रवाई की है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि इस मामले की जांच की गई है और कार्रवाई भी की गई है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।"

राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राहुल गांधी यह जानकारी हमारे देश भारत में रहकर मांग रहे हैं या फिर विदेश में कहीं बैठकर सोशल मीडिया के जरिए जवाब मांग रहे हैं।"

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि टीईटी पेपर लीक होने से पहले ही पुलिस ने इसमें शामिल लोगों को पकड़ लिया था।

उन्होंने कहा, "पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। हमने उनके खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) लगाने की भी सिफारिश की है। जो कोई भी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"

शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "मैं राहुल गांधी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में सीईटी, टीईटी और स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं में तीन बार पेपर लीक हुए थे। यह सब उनके शासनकाल में हुआ था और उन्हें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि टीईटी पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी